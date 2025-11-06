CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Tayfun Kahraman tepkisi! 'Yerel mahkeme suç işliyor'

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını çiğnemesine ilişkin tepkiler sürerken Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu da bir değerlendirmede bulundu.

Tanrıkulu, "Gezi Davasından hüküm alan Tayfun Kahraman'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi hak ihlali tespitinde bulunmuştu ve yeniden yargılama için de dosyayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kararını açıkladı ve Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağını, Anayasa Mahkemesi'nin yetki gaspı yaptığını, Anayasa Mahkemesi'nin süper temyiz mahkemesi olmayacağı yönünde karar verdi. Bu kararın gerekçesi bize yabancı değil. Daha yakın zamanda Can Atalay ile ilgili olarak böyle bir karar verilmişti. Ve halen o kriz olduğu yerde duruyor. Daha önce de Mehmet Altan'la ilgili olarak böyle bir karar verilmişti. O karar daha sonra aşıldı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Anayasanın 153. maddesi çok açık ve bağlayıcı. Yerel mahkemelerin bu kadar takdir hakkı yok. Dolayısıyla bu yerel Mahkeme, 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasal düzenine karşı suç işliyor. Anayasal rejime karşı suç işliyor. Derhal görevden el çektirilmeleri lazım" dedi.

"BU HAKİM VE SAVCILAR EL ÇEKTİRİLMELİ"

Önceki hafta Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay tarafından ortak bir biçimde, burada Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmesi noktasında Avrupa Konseyi'nin desteğiyle yapılan sempozyumu anımsatan Tanrıkulu, "Şimdi Yargıtay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı tümü ortak bir biçimde burada bu kararların yerine nasıl getirilmesi noktasında görüş açıklıyorlar ve Anayasa uyarınca bağlayıcı olan bu karara yerel mahkeme uymuyor. Bu sıradan bir direnme kararı değil. Açıkça suçtur. Dolayısıyla Anayasaya karşı suç işleyen bu hakimlerin görevde olmaması lazım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun derhal bugün toplanması lazım. Bu hakim ve savcılarla ilgili olarak görevden el çektirme kararı alması lazım. Oraya yeniden atama yapılması lazım ve bu kararın yerine getirilmesinin derhal sağlanması lazım. Çünkü karar itiraza tabi, yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidecek. 14. Ağır Ceza Mahkemesi de herhalde aynı kararı verecek. Bu kararın istinafı yok, temyizi yok. Yani yeniden anayasa mahkemesi, yeniden AİHM süreçleri başlayacak. Bu süreçlere anayasa kurban edilmemelidir.Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü kurban edilmemelidir" ifadelerini kullandı.