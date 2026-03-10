CHP'li Tanrıkulu'dan, Mehmet Şimşek'e 'akaryakıt' sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, petrol fiyatlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinin gerekçesinde, "Son dönemde Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle uluslararası enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşandığı kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası referans kabul edilen Brent Petrol fiyatının varil başına 110 doların üzerine çıktığı, ayrıca WTI Ham Petrol fiyatlarında da önemli artışlar gerçekleştiği basında yer almıştır. Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı tarafından petrol fiyatlarındaki yükselişe ilişkin açıklama yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"BİR EKONOMİK SENARYO VEYA ACİL EYLEM PLANI BULUNMAKTA MIDIR?"

Tanrıkulu’nun Bakan Şimşek’in yanıtlamasını istediği soruları ise şöyle:

"2025 ve 2026 yılları için Orta Vadeli Program ve merkezi yönetim bütçesi hazırlanırken petrol varil fiyatı varsayımı kaç dolar olarak öngörülmüştür? Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda varil başına 110 doların üzerine çıkmasının Türkiye ekonomisine bütçe dengesi, cari açık ve enflasyon açısından öngörülen etkisi nedir? Petrol fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye’nin yıllık enerji ithalat faturasına tahmini maliyeti ne kadar olacaktır? Petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen veya planlanan herhangi bir mali politika tedbiri bulunmakta mıdır?

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıt ürünlerinden alınan vergi gelirlerinde (ÖTV ve KDV) artış veya azalış yönünde bir beklenti bulunmakta mıdır? Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye ekonomisinin korunması amacıyla enerji fiyat riskine yönelik herhangi bir finansal hedge (riskten korunma) mekanizması kullanılmakta mıdır? Petrol fiyatlarının belirli bir seviyenin üzerine çıkması durumunda uygulanmak üzere Bakanlığınız tarafından hazırlanmış bir ekonomik senaryo veya acil eylem planı bulunmakta mıdır? Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla ekonomi yönetimi tarafından diğer kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen bir koordinasyon mekanizması mevcut mudur?"