CHP'li Tanrıkulu'ndan, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'Kenan Şener' soruları

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü çevresinden ANKA Haber Ajansı tarafından dün yayımlanan görüntülerin ardından Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in gözaltına alınmasına karar verdi.

Bu gelişmelerin ardından Şener, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hakkındaki gözaltı kararının yerine getirilmesini istedi. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Şener, Adana’ya götürüldü. Şener’in Emniyet sorgusu da burada yapıldı.

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde, Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri uyarınca Bakan Çiftçi tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep etti. Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 13’üncü maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlandırılabileceğini kaydetti.

Tanrıkulu, Anayasa’nın 26’ncı ve 28’inci maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına aldığını belirterek, gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan bir yayının somut, açık ve doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi ortaya koymadan gözaltı işlemiyle karşılık bulmasının ölçülülük ilkesi ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile çelişebileceğini ifade etti.

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

- Kenan Şener hakkında verilen gözaltı kararının uygulanmasına yönelik olarak, İçişleri Bakanlığı’na bağlı herhangi bir kolluk birimine doğrudan veya dolaylı talimat verilmiş midir?

- Gözaltı yerine ifade alma, davet usulü veya daha hafif koruma tedbirlerinin uygulanması neden değerlendirilmemiştir?

- Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hakkında işlem tesis edilen kişilere yönelik olarak kolluk kuvvetlerinin basın özgürlüğüne uygun hareket etmesini sağlamak amacıyla herhangi bir genelge, talimat veya eğitim faaliyeti yürütülmekte midir?

- Son 5 yıl içerisinde gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan haber, görüntü paylaşımı veya yayın gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci sayısı kaçtır? Bunların kaçı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir?

- Bu tür işlemlerde ölçülülük ilkesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının gözetilmesini sağlamak amacıyla herhangi bir denetim veya inceleme mekanizması bulunmakta mıdır?

- Gazetecilik faaliyetinin doğrudan “suç şüphesi” olarak değerlendirilmesini önlemek amacıyla özel bir hukuki değerlendirme veya denetim prosedürü var mıdır?

- Basın özgürlüğü kapsamında yapılan yayınlar nedeniyle doğrudan yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmasının demokratik toplum düzeniyle uyumu konusunda herhangi bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır?

- Son 3 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin keyfi, ölçüsüz veya temel hakları ihlal edici uygulamalarına ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sayısı kaçtır?

- Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının hukuki sorumluluğuna ilişkin herhangi bir etki analizi veya değerlendirme yapılmış mıdır?

- Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmasının uluslararası insan hakları sözleşmeleri bakımından doğurabileceği ihlal risklerine karşı herhangi bir önleyici idari veya hukuki tedbir planlanmakta mıdır?