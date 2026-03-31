CHP’li Tezcan, İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili konuştu: ‘İkinci bir seçenek gündemimizde yok’

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin ekonomi politika kurulu üyeleri, bugün aday ofisinde yaptıkları çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota, CHP’li belediyelere süren operasyonların ekonomiye etkisinin sorulması üzerine “en önemli etkinin düşmeyen enflasyon” olduğunu vurguladı.

Rota, “Bugün yüzde 30 enflasyon üzerinde kaç ülke var dediğinizde 4 ülke sayamıyorsunuz. Sayabildikleriniz küçük ülkeler. Enflasyon bütün kesimleri olumsuz etkiliyor ama en çok etkilediği toplumun en alttaki yüzde 60’ı. Geçtiğimiz sene 19 Mart’ta başlayan süreçte Merkez Bankası kayıpları 60 milyar doları aştı. Bunun toplanması için yüksek faizlerle karşılaşmak zorunda kaldık” dedi.

‘ADAY TARTIŞMAMIZ YOK’

Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan ise, belediyelere süren operasyonlarla ilgili “yargının araçsallaştırıldığı bir dönem yaşandığını” söyledi.

“Topyekün siyasetin tasviye edildiği günlerdeyiz” diyen Tezcan “İktidarın içindeki bir kanadın siyasete topyekün operasyon yaptığını görüyoruz. Bugün muhalefete yapılıyor ama bir süre sonra iktidarın kendi içindeki mücadele de yargı aparatı aynı şekilde kullanılacak. Her sabah uyandığımız operasyonlar bunun habercisidir” ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ İMAMOĞLU'DUR. İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ SEÇENEĞİ TARTIŞMAK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamaması ihtimali sorulan Tezcan “Adayımız İmamoğlu’dur. Bu net. Herhangi bir ikinci, üçüncü seçeneği tartışmak bizim gündemimizde yok. Günü gelir bir mecburiyet doğarsa siyaset onun seçeneğini üretir” dedi.

Tezcan, asıl adaylık tartışmasının anayasaya göre aday olamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı AKP’de olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun “kadın cumhurbaşkanı” açıklamaları da sorulan Tezcan “CHP şu anda aday tartışması içinde değil. Kadın aday olabilir mi? Mutlaka olur. Ama bu isimler üzerinden bir tartışma değil” yanıtını verdi.

Tezcan, Dilek İmamoğlu gibi isimler üzerinde yapılan tartışmalarla ilgili “Belki haber açısından çekiciliği olabilir ama siyaset açısından böyle bir gündem yok” dedi.

‘BOZBEY AKP’YE GEÇSE BU OLMAZDI’

Geçmiş dönemde hakkında AKP’ye geçeceği iddiaları konuşulan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasını da yorumlayan Tezcan “31 Mart’tan bu yana toplam 22 belediye başkanımız gözaltına alındı. Bunlardan 18’i tutuklu. Mustafa Bozbey, Erdoğan’ın yakasına rozet takmasını kabul etse ve AKP’ye geçse bu operasyonla karşılaşmazdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı taktı ve soruşturmadan kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir operasyonla karşılaşma ihtimalini değerlendiren Tezcan, “Mansur Yavaş’tan tereddütümüz yoktur. Kendine güveni tam. Kendinden önceki dönemin bütün yolsuzluklarını soruşturan, kendi dönemini araştıran, helal süt emmiş bir siyasetçimiz” diye konuştu.