CHP’li Türeli, tekstil ve hazır giyim sektörü sorunlarına vurgu yaptı: ‘40 bin kişi ekmeğinden oldu’

CHP’li Rahmi Aşkın Türeli, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sektörün batmak üzere olduğunu söyleyen Türeli “2026 yılına ağır bir istihdam ve işletme kaybıyla giren sektörde yaşananlar artık basit bir daralma değil, doğrudan doğruya bir enkaz tablosudur. İktidarın üretimden ve üreticiden bihaber politikaları yüzünden fabrikalarımıza kilit vurulurken, on binlerce işçimiz yoksulluğa terk edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi verilerine göre; sadece 2026 yılının Ocak ayında tekstil sektöründe 192 firma kapanmış, 4 bin 688 emekçimiz işsiz kalmıştır. Hazır giyim sektöründe ise 643 şirket faaliyetini durdurmuş, 7 bin 217 kişi kapının önüne konmuştur. Son bir yılın faturası ise çok daha korkunçtur: Kapanan şirket sayısı bini aşmış, 40 bin insanımız ekmeğinden edilmiştir” ifadelerini kullandı.

ACİL EYLEM PLANI YOK

Yüksek enerji maliyetleri ve kur baskısı nedeniyle üreticinin yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını belirten Türeli “Yatırımlar ve sermaye; Türkiye’den kaçarak Mısır gibi teşvik ve maliyet avantajı sunan ülkelere kaymaktadır. Türk sanayicisi kendi ülkesinde üretim yapamaz hale getirilmiş, fason üretim sarmalına mahkûm edilmiştir” diye konuştu. Türeli “Rakiplerimiz kendi üreticisine enerji teşviki ve vergi indirimleri sağlarken, iktidarın Türk tekstilcisini kurtaracak hiçbir Acil Eylem Planı yoktur. Yurt dışına kaçan milyarlarca dolarlık ihracat hacmi, iflas bayrağını çeken KOBİ'ler ve konkordato ilan eden şirketler, bu liyakatsiz yönetimin umurunda bile değildir. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Hamaset siyasetini bırakın, işsiz kalan 40 bin insan acil çözüm beklemektedir. Bu gidişat derhal durdurulmazsa, Türkiye telafisi imkânsız bir sanayi ve istihdam çöküşüyle yüzleşmek zorunda bırakılacaktır” değerlendirmesini yaptı.