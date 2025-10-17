CHP'li Ulaş Karasu'dan '5G ihalesi' tepkisi: 'Fiber altyapı eksik, trenlerde bile internet yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye'de 2026 yılında devreye girmesi planlanan 5G teknolojisine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, sürece dair eleştirilerini kamuoyu ile paylaştı.

Karasu, “Küresel 5G kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığı dünyada, Türkiye ilk sinyali ancak 2026’da alacak. Bu kadar büyük ekonomik katkısı olacak bir teknolojiye neden bu kadar geç kaldık?” diye sordu.

"DÜNYA 5G’Yİ KULLANIYOR, TÜRKİYE HÂLÂ HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Karasu, dünya genelinde 5G teknolojisinin 2020 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını anımsatarak, “Türkiye, 4G’ye bile geç kalmış bir ülke. 5G’yi ise yaklaşık 6 yıl gecikmeli olarak hayata geçireceğiz. Bunu başarı gibi sunmak doğru değil; bu, büyük bir gecikmenin resmidir” ifadelerini kullandı.

"ULAŞTIRMA BAKANI 100 MİLYAR DOLAR KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYOR, O HALDE NEDEN BU KADAR BEKLEDİK?"

Ulaştırma Bakanlığı’nın 5G teknolojisinin önümüzdeki 5 yılda ülkeye 100 milyar dolar kazandıracağını açıkladığını hatırlatan Karasu, şöyle konuştu:

“Bakanlık her yıl 20 milyar dolarlık katkıdan bahsediyor. O zaman sormak gerekir: Bu teknolojiden bu kadar yüksek gelir bekleniyorsa, neden bu kadar geç harekete geçtik? 2020’den beri 5G kullanan ülkelerle aramızdaki farkı kim kapatacak?”

"YAPAY ZEKÂ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇİN 5G ALTYAPISI ŞART"

Karasu, yapay zekâ ve ileri teknolojilerin gelişimi için yüksek hızlı ve düşük gecikmeli iletişim altyapısının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

5G'nin bu altyapının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Karasu, Türkiye'nin gecikmesinin sadece haberleşme değil, teknoloji ekosisteminin geneli için bir dezavantaj yarattığını söyledi.

"FİBER ALTYAPI EKSİK, TRENLERDE BİLE İNTERNET YOK"

Ulaş Karasu, Türkiye genelindeki altyapı eksikliklerine de dikkat çekerek şu örneği verdi:

“Seçim bölgem Sivas ile Ankara arasında hızlı treni kullanıyorum. TCDD’ye bağlı olan bu hatta internet yok. Ne trende ne yolda! Ankara'nın merkezinde bile telefonun çekmediği yerler var. Bu, sadece operatörlerin değil, denetim yapmayan Ulaştırma Bakanlığı’nın da sorumluluğudur.”

"OPERATÖRLER LİYAKATLE DEĞİL, SİYASİ SADAKATLE YÖNETİLİYOR"

Karasu, Türk Telekom ve Turkcell gibi büyük operatörlerin, iktidarın kadro politikalarının etkisi altında olduğunu iddia etti.

Bu şirketlerin liyakate dayalı değil, siyasi ilişkilerle yönetildiğini belirten Karasu, “AKP, teknoloji alanını siyasi atamalara kurban ediyor. Teknolojiye şaşı bakamazsınız. Bu anlayış değişmedikçe Türkiye yarışta hep geriden gelir” dedi.