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CHP'li Umut Akdoğan'dan AKP'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a sert tepki

CHP'li Umut Akdoğan'dan AKP'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a sert tepki

22.06.2026 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li Umut Akdoğan'dan AKP'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a sert tepki

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'den seçilip AKP'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a "Profesyonel bir yalancıymış" diyerek tepki gösterdi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, partisinden seçilerek belediye başkanı olan ve sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a sosyal medya hesabı (X) üzerinden çok sert tepki gösterdi.

Levent Koç'un adaylık sürecinde kendisiyle yaptığı görüşmeyi açıklayan Akdoğan, paylaşımına "Haymana Belediye Başkanı profesyonel bir yalancıymış. Bugün anladım" sözleriyle başladı.

"YEMİNLER, BÜYÜK BÜYÜK LAFLAR..."

Koç'un aday olmak için kendisine geldiğini ifade eden Akdoğan, o dönem aralarında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:

"Aday olmak isterken bana geldi. Hocam, partiyi büyüyecekse sizlerle büyür. Biz sağdan gelmiş, soldan gelmiş bakmayız. Kazandıktan sonra rozeti çıkartmak yok değil mi dedim. Transferi kastetmemiştim. Rozetimi çıkarttım, kamu hizmetindeyim, CHP’li değilim falan olmasın dedim.  Yeminler, sözler, büyük büyük laflar… Sonuç. El öpmeler, yan çizmeler."

"HAYMANALILARDAN ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Seçim döneminde Haymana'da yaptığı mitingi de hatırlatan Akdoğan, Levent Koç için oy istediği vatandaşlardan özür dileyeceğini belirtti.

Akdoğan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kendisi için miting yaptığımız zaman, 'Başkanın performansına bakacağım, başarılı çalışmalar yaparsa gelip teşekkür edeceğim, başarısız olursa sizden destek istediğim için özür dileyeceğim' demiştim. Şimdi Haymana'ya gidip Haymanalılardan Levent Koç için destek istemem nedeniyle özür dileyeceğim."

İlgili Konular: #CHP #Umut Akdoğan

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