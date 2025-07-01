CHP'li vekillerden soruşturma tepkisi: Hukuki değil siyasi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı bir operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu bildirildi.

CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılınç, Yüksel Taşkın, Ednan Arslan, Deniz Yücel ve Murat Bakan İl Başkanlığında ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya bazı CHP’li ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları da katıldı. Yapılan açıklamada, soruşturmaya tepki gösterildi.

“KOOPERATİF HALİS NİYETLERLE ORTAYA ÇIKTI”

Murat Bakan, “Sabah güne kötü haberle başladık, sabah 5 gibi telefonlarımız çalmaya başladı, Soyer ve üst düzey bürokratlarıyla 157 kişiye ulaştığını öğrendik. Bir kısmının ikmalen bir kısmının direkt gözaltına alındığını öğrendik. Bu süreç hukuki değil siyasi. 2 konu var, biri kooperatif mevzusu. Soyer’in İzmir depremi sonrası depreme karşı kentsel dönüşümü yapabilmek için başvurdu bir yöntemdi, finansmanı tabana yaymak istedi. Dolandırıcılık ya da mağduriyet niyeti yok, halis niyetlerle ortaya çıktı. Türkiye’de belki binlerce kooperatiflerle ilgili şikâyet olmasına rağmen böyle bir operasyon olmadı, her biri pırlanta gibi insanların ifadesi alınacakken gözaltına alındığını gördük” dedi.

“KAMUYU ZARARA UĞRATMA İDDİALARI VAR”

Bakan, “Diğer konu İZBETON’un bazı ihalelerde kamuyu zarar uğrattığı iddiaları var. Basına bilgi formları gitmiş, kamuyu zarar uğratma iddiası var. Sayıştay denetçilerinin çalınmasında zimmet çıkıyorsa yargılanırdı bürokratlar ama burada operasyonla en ufak görevliye kadar gözaltı yapıldığı süreç yaşıyoruz.

Biz bu işin sinyalini, Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer illerde de durum farklı değil dedi ve bu durum oldu. Erdoğan’ın bilgisi doğrultusunda bu operasyonun yürüdüğünü düşünüyoruz. Kapsamının bilerek genişletildiği CHP’nin kriminal, yolsuzluğa bulaşmış belediyeler algısı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Cezaevleri boşaltılırken, gerçek suçlular cezaevinden çıkarken bizim pırlanta gibi bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Umuyoruz ifadelerden sonra bırakılacaklar ama deneyimlerimiz böyle olmadığını gösteriyor” diye konuştu.

“ASLANOĞLU’NUN SUÇU İL BAŞKANLIĞI”

Bakan “Sabah haberi alınca buraya intikal ettik, toplantılar yaptık, emniyete gittik, adliyeye gittik, başsavcı vekili ve baş savcı ile görüşmek istedik ama ne hikmetse ikisinin de toplantısı varmış, bizimle görüşmediler. Biz gözaltına alınan arkadaşlarımıza güveniyoruz, namuslu olduklarını biliyoruz, hem hukuki hem manevi destek vereceğiz. Süreç böyle, biz dayanışmamızı sonuna kadar devam ettireceğiz.

Şenol Aslanoğlu da gözaltına alındı Ankara’da, şu an buraya getiriyorlar, Yeşilyurt emniyetine gelmesini bekliyoruz. Aslanoğlu dışında herkes ikmalen çağırılmış, onun suçu il başkanı olması öyle gözüküyor. İzmir il başkanımızın ve tüm gözaltındaki bürokratlarımızın yanındayız.

TUGAY'IN AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili soruşturma başladıktan sonra çıkan haberlerle alakalı olarak Murat Bakan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuyla ilgili açıklaması oldu. İddiaların yalan olduğunu soruşturma başlatmadığını böyle bir yetkisinin de olmadığını söyledi. Dolayısıyla mevcut başkanımızın sözlerine itibar ediyoruz. Cemil Tugay öyle diyorsa öyledir” dedi.

“KARARLILIKLA MÜCADELE EDEBİLECEK…”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin en kurumsal partisi olduğunu ifade eden Bakan, “Biz bir taraftan parti programını hazırlıyoruz diğer taraftan hükümet programını hazırlıyoruz bir diğer taraftan siyaset mühendisliğiyle uğraşıyoruz. Bir taraftan da eylemlerimize devam edecek güçteyiz. Bu soruşturmaları iktidara yürüyen CHP’nin önüne geçme hareketleri olarak görüyoruz. İktidar kendi önündeki en güçlü kurumsal kimliğe sahip CHP’yi hedef almış durumda. Mutlak Butlan bunun bir parçası, bugün yapılan soruşturma da bir parçası. Kararlılıkla ve iradeyle mücadele edebilecek bir siyasi partiyiz” dedi.

“SÜRECE GÖRE GELEBİLİR”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in soruşturma sürecinde İzmir’e olası ziyaretiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bakan, “Toplu suçlarda dört güne kadar gözaltı süresi var sürecin gelişimine göre Genel Başkan Özgür Özel’de gelebilir” diye konuştu.