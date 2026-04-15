CHP’li Yağcı’dan okul saldırılarına tepki: ‘Siyaset üstü bir eylem planı şart’

Üst üste önce Şanlıurfa, daha sonra da Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar, yurttaşları yasa boğdu. Siyasiler de yaşananlara üzüntüsünü ve ihmallere tepkisini dile getirdi. CHP PM üyesi Necati Yağcı, olaylara yönelik yaptığı açıklamada, “Dün Şanlıurfa’da, bugün Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırıları oldukça endişe verici. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.

'GİTTİKÇE DERİNLEŞMEYE BAŞLADI'

Yağcı, “Bu daha önce Türkiye’de görmediğimiz türden bir şiddetin ortaya çıkışı. O yüzden çocuklarımızı buna iten nedenleri yüzeysel açıklamalarla geçiştiremeyiz. Bu gittikçe derinleşmeye açık sorun gündemin öncelikli maddesi olmalı. Okul güvenliğinden, silaha erişime, psikolojik hizmetlerden, aile destek mekanizmalarına kadar kapsamlı ve siyaset üstü bir eylem planı şart” ifadelerini kullandı.