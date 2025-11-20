CHP'li Yavuzyılmaz'a 'petrol' fezlekesi: 'Türkiye'nin 1,4 milyar lira ceza aldığı gerçeğini değiştirmiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz fezlekenin Türkiye-Irak ham petrol boru hattında yapılan usulsüz petrol taşımasıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği 277 sayfalık nihai kararı ortaya çıkardığı için düzenlendiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Dokunulmazlığımın kaldırılması talebiyle Meclise gönderilen fezleke hakkında;

Türkiye-Irak ham petrol boru hattında yapılan usulsüz petrol taşımasıyla ilgili Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin verdiği 277 sayfalık ‘Nihai Kararı’ ortaya çıkardığım için hakkımda fezleke düzenlenmiş.

Bu fezleke, AKP’nin usulsüzlükleri nedeniyle, Tahkim’de, Türkiye’nin aleyhine, 1 Milyar 471 Milyon Dolar cezaya hükmedildiği gerçeğini değiştirmiyor.

Söyledim, söylemeye devam ediyorum

Bu ceza tutarını, bu cezaya sebep olan Tayyip Erdoğan ve sorumlu üst düzey AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edeceğiz!

Konunun peşini bırakmayacağım!''