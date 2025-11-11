CHP’li Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: Türkiye Petrolleri Offshore AŞ'de yabancı mühendislere 11 kat fazla ödeme!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Offshore AŞ.’nin, yabancı mühendislere, Türk mühendislerin 11 katı fazla ödeme yaptığını tespit ettiklerini belgeleriyle açıkladı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

“AKP’nin gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardık!

Sakarya Gaz Sahası’nda

TPAO’nun alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ.’nin, yabancı mühendislere, Türk mühendislerin 11 katı fazla ödeme yaptığını tespit ettik.

TP-OTC’nin, Wood Group ve Amec Foster şirketlerine, ‘Teknik Hizmet Sözleşmesi’ kapsamında yaptığı ödemeler;

Kıdemli yabancı mühendisler için

Saati: 159 Dolar

Aylık karşılığı: 38.160 Dolar

Güncel Kur’la aylık: 1.600.000 TL

Yeni mezun yabancı mühendisler için

Saati: 55 Dolar

Aylık karşılığı: 13.200 Dolar

Güncel Kur’la aylık: 555.000 TL

Peki TPAO, aynı gemide veya karada, aynı işi yapan, aynı görevdeki kendi mühendisine ne kadar maaş ödüyor?

Kıdemli mühendisleri için

Aylık: 75.000 TL

Saha/Deniz görevi için ek ödeme: 60.000 TL

Toplam aylık: 135.000 TL

Aradaki fark 11 Kat!

Bunun adı ayrımcılıktır!

Kendi mühendisine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktır!”