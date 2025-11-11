CHP’li Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: Türkiye Petrolleri Offshore AŞ'de yabancı mühendislere 11 kat fazla ödeme!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Offshore AŞ.’nin, yabancı mühendislere, Türk mühendislerin 11 katı fazla ödeme yaptığını tespit ettiklerini belgeleriyle açıkladı.
Yavuzyılmaz şunları yazdı:
“AKP’nin gizlediği sözleşmelerden birini daha ortaya çıkardık!
Sakarya Gaz Sahası’nda
TPAO’nun alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore AŞ.’nin, yabancı mühendislere, Türk mühendislerin 11 katı fazla ödeme yaptığını tespit ettik.
TP-OTC’nin, Wood Group ve Amec Foster şirketlerine, ‘Teknik Hizmet Sözleşmesi’ kapsamında yaptığı ödemeler;
Kıdemli yabancı mühendisler için
Saati: 159 Dolar
Aylık karşılığı: 38.160 Dolar
Güncel Kur’la aylık: 1.600.000 TL
Yeni mezun yabancı mühendisler için
Saati: 55 Dolar
Aylık karşılığı: 13.200 Dolar
Güncel Kur’la aylık: 555.000 TL
Peki TPAO, aynı gemide veya karada, aynı işi yapan, aynı görevdeki kendi mühendisine ne kadar maaş ödüyor?
Kıdemli mühendisleri için
Aylık: 75.000 TL
Saha/Deniz görevi için ek ödeme: 60.000 TL
Toplam aylık: 135.000 TL
Aradaki fark 11 Kat!
Bunun adı ayrımcılıktır!
Kendi mühendisine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktır!”
— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 10, 2025
