CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantılarının ilkini Erzurum’da gerçekleştirdi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin tatile girmesinin ardından Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapacağını açıkladığı haftalık grup toplantılarının ilkini ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk duraklarından Erzurum’da gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi’nin yapıldığı tarihi salonu ziyaret ederek “İkinci kurtuluş mücadelesini bu kentten başlattığı” mesajını verdi. Coşkulu bir partili gruba seslenen Kılıçdaroğlu’nun ulusal kurtuluş mücadelesi ve Atatürk’e ilişkin vurguları salondan yoğun alkış aldı.

Kılıçdaroğlu Erzurum’daki etkinliklerine sabah, Atatürk’ün Erzurum Kongresi’ni yaptığı salonu ziyaret ederek başladı. Ardından Kongre Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafı partililer eşliğinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, zaman zaman alkışlarla karşılandı. Ardından Yenişehir’deki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne geçti ve partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun, “TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekiliydi. Erzurum’un CHP tarihinde özel bir yeri var” şeklindeki sözleri salondan yoğun alkış aldı. Kılıçdaroğlu, partisinin Erzurum’a şimdiye kadar gerekli ilgiyi göstermediğini belirterek özeleştiride bulundu, “Gelmedik, sofranıza oturmadık. Şimdi Erzurumlularla helalleşmeye geldik” dedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarının hızı artarken Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal” vurgusunu Erzurum’da da sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Erzurum’un ekonomik durumunu ve geri kalmışlığını rakamlarla anlattı. Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin “ırkçılık yapılmadan, davul zurna ile gönderileceğini” Erzurum’da da yineledi.

DEĞİŞİMİN ANA GÜCÜ ANADOLU

CHP’li yetkililer, grup toplantılarını ülkenin geneline yayma yaklaşımını, “Siyasetin merkezini Anadolu’ya taşıyacağız. Değişimin ana gücü Anadolu. Bunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz” diye yorumluyor. Biz de Kılıçdaroğlu’nun alan çalışmasını izledikten sonra biraz sokak gözlemi yaptık, yerel bazda siyaseti izleyenlerle sohbet ettik.

MUHALEFET GÜÇLENİYOR

Gözlemlerimize göre AKP’den kopmalar var. Ancak bu kopmalar güçlü bir adres bulabilmiş değil. Hatta iktidarın propagandasının gücü sokakta sohbet ettiğimiz insanlarda önemli oranda etkisini koruyor. İktidar partileri AKP ve MHP’den kopacak oylara daha çok İYİ Parti ve DEVA Partisi yakın gibi duruyor. Bu iki partinin ilçeler ve il merkezinde yoğun olarak çalıştıkları söyleniyor. İki yıl önceki ziyaretimizin tersine bu iki parti öne çıkıyor. Bir CHP’li yönetici, Erzurum, Van, Ağrı bölgeleri için şu değerlendirmeyi yapıyor: “AKP’den kopan oylar bize geliyor, bir de DEVA’ya gidiyor.”

Ülkenin batısında farklı bir seçmen tabanına hitap eden DEVA, sanki bu bölgede AKP’den bir miktar oy almaya başlamış. İYİ Parti ise MHP’nin iktidarı desteklemesinden kaynaklı oluşan yıpranmayla ülkücü kesimde oluşan olumsuz durumu değerlendiriyor.

VAN’DA 10 BİN YENİ ÜYE

Muhalefetin amiral gemisi CHP ve lideri Kılıçdaroğlu, bu ziyaretle Erzurum’la tanışmış gibi oldu. Kılıçdaroğlu kapsamlı bir ekiple çalışıyor. Ön çalışmayı içlerinde Erdoğan Toprak, İbrahim Uslu, Muhammed Çakmak gibi uzmanlar eşliğinde yapan kurmay ekip, kente bir hafta önceden gelmiş. Kentteki kamuoyu önderlerinin tamamıyla görüşülmüş. Kılıçdaroğlu, gündüz yaptığı faaliyetlerin ardından akşam yemeğini de etkin isimlerle yedi. Yemekte, partisinin yaklaşımını anlattı ve CHP’ye yönelik algı hakkında davetlileri dinledi. Doğu Masası’nın çalışmaları özellikle Van’da kendini hissettirmiş. İl başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, 10 bin civarında yeni üye kaydettikleri bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu’nun genel merkez ekibiyle yaptığı yoğun çalışmanın olumlu bir yansıması mutlaka olacaktır. Çalışmaların seçime kadar sürekli olması, il ve ilçe örgütlerinin güçlendirilmesi, yaratılan etkinin kalıcılaşmasını sağlayabilir.