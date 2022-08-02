CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, KPSS iddiasını Kılıçdaroğlu'na aktardı: 'Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak'
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor. Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Pazar günü yapılan 2022 KPSS’deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Killik'in, Twitter hesabından gündemde ilk sıraya yükselen “kpssdeikincifetoskandalı” etiketiyle yaptığı açıklama şöyle:
"KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak."
KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim.— Gençosman Killik (@gencosmankillik) August 2, 2022
Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı #Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor
Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak#kpssdeikincifetoskandalı pic.twitter.com/mpcFK04QDp
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