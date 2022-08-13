CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidara en yakın dönemdeyiz'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

CHP’nin, İstanbul’da farklı ülkelerden 43 birlik başkanı ve yöneticilerin katılımıyla 14 Ağustos’a kadar devam edecek olan “Yurtdışı Örgütlenme Çalıştayı” dün başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz sorunları sadece dillendiren değil, nasıl çözüleceğini ifade eden bir partiyiz. Uzun yıllardır iktidar olamayan bir CHP, iktidara en yakın dönemdedir” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Türkiye her alanda sorunlar yumağı ile karşı karşıya ve neyi nasıl yapacağını bilmiyor. İktidar çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. İktidara halkın iradesiyle geldiğimizde, Türkiye kısa zamanda toparlanacak ve farklı bir ufuk çizecek.

(Kemal Kılıçdaroğlu, “80 Günde Devri âlem” kampanyası kapsamında İstanbul Maltepe’de halkla sohbet etti.)



‘NİÇİN OY VERMİYORLAR?’

Yurtdışında yaklaşık 4 milyon seçmenin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz oradan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Niçin bize oy vermiyorlar? Üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Karşıya iğneyi batırmadan çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Biz güven vermiyorsak niye bize oy versinler?” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEYLERİ SKANDAL’



Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı toplantıdan sızan videodaki “ÖTV artırsak mı diye konuştuk” sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili halkım, bunların Saray’dan atanma bakanı ‘Biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok” ifadelerine yer verdi.



‘İYİ İŞ, İYİ EĞİTİM OLACAK, KARARLIYIM’

Kılıçdaroğlu, “80 Günde Devri âlem” kampanyası kapsamında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde “öbek çalışması”na katıldı. Bitlisli Eroğlu ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Bölgenin kalkınması lazım, bölgenin ayağa kalkması lazım. İş imkânı olması lazım. İyi eğitim, iyi okullar… Olacak, olacak. Kararlıyım” dedi.