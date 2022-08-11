Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı 'CHP Yurtdışı Örgütlenme Çalıştayı' yarın başlıyor

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:17

İstanbul Maltepe'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, yarın saat 10:00’da başlayacak ve üç gün sürecek. Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki 43 birliğin başkanları ile yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda bir konuşma yapacak.

Çalıştayda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Onursal Adıgüzel, Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Kerem Yıldırım, Bielefeld Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ali Sait Yılkın ve Gazeteci Oktan Erdikmen sunum yapacak.

13 AYRI KONU

CHP Yurt Dışı Birlikleri’nden seçilmiş uygulama örneklerine ilişkin sunumların da yapılacağı çalıştayda, 13 ayrı konu başlığında atölye çalışmaları düzenlenecek.

Çalıştayın ilk gününde Kadir Has Üniversitesi akademisyeni Kerem Yıldırım, “Yurtdışı Seçmenlerin Türkiye Seçimlerine Katılım Sorunu, Düşük Katılımın Nedenleri, Çözüm Yolları”, Bielefeld Üniversitesi akademisyeni Ali Sait Yılkın “Almanya’da Doğup Büyümüş 18-30 Yaş Arası Gençlerin Türkiye Seçimlerine Katılımı” konulu sunumlar yapacak. Çalıştay, CHP Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “CHP Yurtdışı Örgütlenmesi ve Seçim Hazırlıkları” başlıklı sonumu ile devam edecek.

Tezcan’ın sunumunun ardından beş ayrı masada “Yurtdışı Örgütlenmenin Bugünü ve Geleceği; Kadın, Gençlik ve 60 Artı Örgütlenmeleri, Seçmene Ulaşma, Seçmen Kütükleri, Seçmenin Sandığa Taşınması, Seçim Güvenliği, Seçim Görevlileri, Seçimin Örgütlenmesi, Yurtdışı Seçmenlerin Türkiye Seçimlerine Katılım” başlıklarında çalışma yürütülecek.

ÇALIŞMA MASALARI KURULACAK



Çalıştayın ikinci gününde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “İntranet ve Sosyal Medyanın Verimli Kullanımı, Kayıtların Merkezileşmesi” başlığında sunum yapacak. Adıgüzel’in ardından CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve gazeteci Oktan Erdikmen “Aynı Dili Konuşmak: Yurtdışında Kitle İletişim ve Program Odaklı Çalışma Stratejileri” başlığı altında değerlendirmede bulunacak. İkinci günde de çalışma masaları kurulacak ve “İntranet Uygulamasının Yurtdışı Örgütlenme İhtiyaçlarına Uyumu, Medya İlişkileri, Sosyal Medyanın Etkin ve Verimli Kullanımı, Kötüye Kullanmasının Önlenmesi; Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri, Seçmen Kümelerine Odaklı Çalışma Yöntemleri” başlıklarında çalışma yürütülecek.

İkinci gün, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın “Kardeş Partiler ve Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler” başlığındaki değerlendirmeleri ile sürecek. Aynı gün, “Kardeş Partilerle İlişkilerin Seçmenle İlişki ve Mobilizasyona Katkıları, STK’larla İlişkilerin Seçmenle İlişki ve Mobilizasyona Katkıları, Temas Kurulamayan Toplum Kesimleriyle İlişkiler, 2014, 2015 ve 2018 Seçimlerinde Yurtdışı Seçim Pratiği ve Sonuçlarının Partimiz Açısından Değerlendirilmesi, Çıkarılacak Dersler” başlıklarında masa çalışmasıyla sonlanacak. Üçüncü günde ise iki gün süren çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenlenecek.