Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nureddin Nebati'ye sert tepki

12 Ağustos 2022 Cuma, 14:07

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV ile ilgili sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter hesabından evinin mutfağından yurttaşlara seslendiği bir video ile ÖTV konusunda 'indirim' vaadinde bulunmuştu.

"Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz" sözü verdi. ÖTV'nin yalnızca lüks araç alanlarda uygulayacağını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP liderinin bu vaadinin ardından otomobil alımlarında düşüş yaşandığı belirtilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda konuya ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nebati, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, ÖTV'yi artırmayı düşündüklerini söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Sosyal medyaya düşen videoda Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

“'ÖTV artırımına mı gitsek' dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.”