Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanıt: En kısa zamanda görüşmek üzere, hazırlığınızı yapın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de çiftçilerle buluşmasında söz alan çiftçilerin 'yalan söylediğini' ima eden Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de katıldığı toplantıda konuşan çiftçiler, Meliha Yılmaz, Fatma Doğan ve Kader Başaran yaşadıkları zorlukları anlatmış, çiftçilerden Meliha Yılmaz “Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok” diye konuşmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı toplantıda konuşan üç çiftçiye yapılan yardımları sosyal medya hesabından "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir" notuyla paylaştı.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir. pic.twitter.com/BlQURjROVo— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 18, 2022
KEMAL KILIÇDAROĞLU: HAZIRLIĞINIZI YAPIN
Kılıçdaroğlu, yapılan yardımları açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönderisini alıntılayarak şunları yazdı:
"Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…"
Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın… https://t.co/xsRYzRFwz8— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 18, 2022
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