CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü'nü kutluyorum."
Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü'nü kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 19, 2023
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- 2028’de de yok!
- Gizemli bir güç Ay'da su üretiyor; bu nasıl oluyor?
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!