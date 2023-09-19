CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:07
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü'nü kutluyorum."


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19 Eylül gaziler günü Kemal Kılıçdaroğlu

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