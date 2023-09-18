Kılıçdaroğlu'ndan olaylı İzmir il kongresine ilişkin açıklama: 'İzin vermeyeceğim'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olaylı geçen İzmir İl Kongresi hakkında konuştu. İstanbul'da 39 ilçe başkanıyla bir araya gelen CHP liderinin kavga görüntülerine dair çok net tavır aldığı, “İzin vermeyeceğim” dediği öğrenildi.
CHP’de 'değişim' mesajları tartışmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul il merkezinde 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantı sonrasında görüşmenin CHP ilin geleneksel olarak yaptığı toplantı olduğu kaydedildi.
Gazete Pencere'den Candan Yıldız'ın haberine göre; ilçe başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanlığı için herhangi bir isim telaffuz etmediği, sadece bir profil çizdiği öğrenildi. Buna göre CHP lideri Canan Kaftancıoğlu ile bir çıtanın yakalandığını, bu çıtanın altına düşmemek gerektiğini söylediğine dikkat çekildi.
'İZİN VERMEYECEĞİM'
Gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan kavga görüntülerine dair çok net tavır aldığı, “İzin vermeyeceğim” dediği kaydedildi. CHP liderinin bu konuda kararlı bir tutumla, böylesi görüntülerin oluşmasında payı olanlar için sürecin başlatılmasını istediği ifade edildi. MYK’da da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
GERGİNLİK ÇIKMIŞTI
İl başkanını seçmek için sandık başına giden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü seçiminde blok listeli seçim yapılması için öneri sunulması sonrası büyük gerginlik yaşanmıştı. Olay sırasında birçok partili birbiriyle yumruk yumruğa kavga etmişti. Olaylı kongrede seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazanmıştı.
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