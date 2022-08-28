CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'SPK' açıklaması: 'Mikropların hepsini temizleyeceğim'

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Sermaye Piyasası Kuruku (SPK) iddialarına ilişkin pazartesi günü suç parti örgütünce duyurusunda bulunulacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, Peker’in bugünkü paylaşımlarının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim. Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek” dedi.

“KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYAN ÇETELER VAR”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Borsada dolandırılan küçük yatırımcının uğradığı zararın telafisi meselesini açayım. Muteber borsa sermayedarlarını hariç tutarak, beni asıl ilgilendiren meseleye geliyorum. Borsada küçük yatırımcı sadece SPK’nın yolsuzluk mekanizmasıyla soyulmadı.

İçeriden bilgi alarak, manipülasyonla küçük yatırımcıyı soyan çeteler var.”

TCMB’NİN FAİZ KARARI

Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin karar öncesi medyada faizin ne yönde hareket edeceğine ilişkin açıklamalar büyük tepki toplamıştı. Açıklamasında bu konuya da değinen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bunu hisse grafiklerinden de çok net izliyorum. Örneklerini TCMB faiz kararlarında ve sosyal medyada çıkartılan bazı dedikodular sürecinde de gördüm, notlarımı aldım.”

“ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

"SPK ve Borsa İstanbul bu konudaki şikayetleri görmezden geliyor. Nedenini biliyoruz... Buradan kimlerin nemalandığını da iktidar değişikliğinden sonra ortaya çıkaracağız. Dolayısıyla ekonomi derken, sadece ilk 100 günlük planlar vs. ile bu ülkenin toparlanmayacağını biliyorum.

“HEPSİNİ TEMİZLEYECEĞİM”

Bu urları, tefecileri, simsarları, çantacıları temizlemeden; yani devlete nefes aldırmadan, milletin de nefes alamayacağını biliyorum. Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim.

“TELAFİ EDİLECEK”

Dolandırılan küçük yatırımcıların zararlarının telafisi, bu mikropların ve beslediklerinin parası ile telafi edilecek. Konunun bu boyutunu da uzun zamandır takip ediyorum, kimse merak etmesin.”