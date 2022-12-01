CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı vizyon belgesinin başlıkları belli oldu

01 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da açıklayacağı vizyon belgesi için 3 Aralık beklenirken toplantının ayrıntıları da belli olmaya başladı. Kılıçdaroğlu, dün “3 Aralık” notuyla sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin bir video paylaştı. Videoda “Ey dünya! Gözlerimize bak. İyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin” ifadeleri kullanıldı.

LİYAKATLI KADROLAR

Edinilen bilgiye göre; 2 bine yakın davetli katılacak. Toplantıda CHP Sözcüsü Faik Öztrak, genel sekreter Selin Sayek Böke; ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşma yapacak.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun çağırdığı bu isimlerle, seçilmeleri halinde ülkeyi krizlerden çıkartacak liyakatli kadrolardan oluşan “ortak akıl koalisyonunu” kamuoyuna tanıtması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “tek adam rejiminin ülkeye verdiği zararlara dikkat çekmesi ve güncel para politikaları, istikrarlı büyüme modelleri, kalıcı istihdam önermeleri gibi pek çok başlıkta somut ve kalıcı çözüm önerilerini” anlatması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, “CHP sadece bir adaya, dar bir siyasal anlayışla oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek” sözlerine de açıklık getireceği belirtiliyor.

TEMİZ PARA ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu’nun İngiltere ve ABD’ye yaptığı yurtdışı ziyaretlerinde gündeme getirdiği “Temiz parayı Türkiye’ye getireceğim” sözünün de bu vizyon belgesinin açıklamasıyla somutlaşması bekleniyor. Partinin daha önce de açıkladığı İklim Bankası kurulması gibi önerilerin de bu başlık altında paylaşılacağı belirtiliyor. CHP’nin 3 Aralık’ta yapacağı toplantıyla hem 99 yıllık devlet tecrübesini hem de yeni yüzyıla ilişkin vizyonunu göstereceğini söyleyen CHP kaynakları, toplantıya ilişkin “Bir liderin, aklın yolu ile tüm güçleri birleştirip konusunun en iyilerine görev vererek ülkeyi fabrika ayarlarına döndürme hedefidir” yorumunu yapıyor.

JEREMY RIFKIN BAŞDANIŞMANLIĞA

CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi vizyonunun devamı kapsamında olacak açıklama çerçevesinde 70 kişilik akademisyenlerden oluşan İkinci Yüzyıla Çağrı Grubu da oluşturuldu. Grubun başına eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in de aralarında bulunduğu dünya liderlerine danışmanlık yapan Jeremy Rifkin getirildi. “Üçüncü endüstriyel devrimin fikir babası” olarak bilinen Rifkin ayrıca Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığına getirildi.