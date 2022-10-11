CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde ‘kapsayıcı siyaset kültürü’ vurgusu yaptı: 'Fay hatlarını kırmalıyız'

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıl Vizyonu” çerçevesindeki ABD temaslarına dün başladı. Kılıçdaroğlu, Boston’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi’ndeki programlara katıldı, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren’in enstitüdeki Media Lab’da yürüttüğü çalışmaları inceledi. Seyahatini “bilim ve teknoloji” için yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, ABD temaslarıyla ilgili şunları söyledi:

- Yeni vizyon: Türkiye hep krize girdi ve sonuç hep hüsran. Çünkü sistem hep yeni sorunlara imkân sağlıyor. Bunu sonsuza kadar ortadan kaldırabiliriz. Yeni bir siyasi ve ekonomik vizyona ihtiyacımız var. İlan edeceğimiz yapısal değişiklikle ekonomiyi toparlarken partizan siyaseti de ortadan kaldıracağız. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. Bu sefer, ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var.

- Kapsayıcı siyaset: Şu an siyasal ortamımız yoksul siyasetçi için elverişli. Bu siyasetçiler istismarla yükselebiliyorlar. Yükselince mafyaları, çeteleri getirebiliyorlar. Son 20 seneden bahsetmiyorum, Atatürk’ten sonra hep böyle oldu. Erdoğan bu dönemlerin sonucu. Bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten bahsediyorum. Kapsayıcı bir siyasetten bahsediyorum.

- Burası ilk durak: Seyahatimde hiçbir siyasi görüşme olmayacak. Kurmaylarım şaşırdı. Bu yolculuk ilk durak. Almanya ve İngiltere’de de çok değerli insanlarla buluşacağım. Ziyaretlerim bitince Türkiye’ye yapısal reçete açıklayacağım. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak

- Dünya değişiyor: Artık siyaset eski, dar, klasik kalıplarından kurtulmalı. Teknolojik gelişmelerden uzak bir siyaset anlayışımız var. Bu eski ideolojik kalıplardan siyasetin çıkması ve dünyaya yeni bir pencereden bakılması gerekiyor. Dünya değişiyor. Ama siyaset kurumu değişmemeye bir anlamda ant içmiş gibi, değişmeme kararlılığını gösteriyor.

- Başörtüsü tartışması: Ne pastan, ne golden, ne futboldan Erdoğan’ın haberi var. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Ben Türkiye’yi barıştırmak istiyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım, o değil.

- Eleştirilere yanıt: Ziyaretin zamanı mıydı? Tam vakti, tam zamanı. Ne kadar erken adım atarsak, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ne kadar erken geliştirirsek Türkiye o kadar hızla büyüyecektir. “Bak işte mutfaklarda yangın var, onunla ilgilen.” Onunla zaten ilgileniyorum. Ama vatandaşı o dertten nasıl kurtaracağız? Nasıl gelişmiş bir ülke haline getireceğiz Türkiye’yi? Eğer siz bunu yapmazsanız, siyasetçi olarak kısır tartışmaların içinde kaybolup gidersiniz. Benim öyle bir niyetim yok.

CHP lideri, uçakta yazarımız Orhan Bursalı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BİLİMDEKİ YENİ KEŞİFLERİ ANLATTI

Canan Dağdeviren kadınların başbelası meme kanserini başlangıçta teşhis edecek araştırmasını anlattı. Kadınların önemli bir çoğunluğu meme kanserini ileri safhalarda fark ediyor ve bu nedenle de ölümler kaçınılmaz oluyor. Milyonlarca kadının hayatını kurtaracak yeni bir teknolojiyi MIT’deki laboratuvarında Canan Dağdeviren öğrencileriyle geliştirdi. Dağdeviren teknoloji hakkında Kemal Kılıçdaroğlu ve gazetecilere geniş bilgi verdi.

Cihaz sutyenlere takılıyor ve tümör en küçük gelişiminde fark ediliyor. Buna göre hemen önlemler alınıyor tedavi başlıyor.

Bu hayat kurtaracak teknoloji artık neredeyse üretim aşamasına geldi. Dağdeviren arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bir şirkette bu teknolojiyi çok ucuza üretimi için ilk adımları attığını anlattı. Teknolojinin en önemli iki noktası, çok ucuza birkaç dolara mal olması. İkincisi ise mamografi için gerekli tüm pahalı sistemleri gereksiz hale getirmesi.

Dağdeviren MIT ortamı hakkında bilgi verdi, çok ilginç yeni keşifleri anlattı, çok demokratik ve özgürlük ortamında çalışıldığını söyledi...

"VİZYONUMUZUN KALBİ"

Kılıçdaroğlu ise ziyaret sonrası “Boston’da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak” dedi.

"BİLGİ EKONOMİSİNİ KAYBETMEMELİYİZ"

ABD’de hiçbir siyasi temasta bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Herkesin elinde bir cep telefonu var. Bu cep telefonu katma değeri yüksek bir ürün ama bu ürünü Türkiye üretmiyor, üretemiyor. Bu ikinci aşamayı artık Türkiye başlatmak zorunda. Biz buna bilgi ekonomisi diyoruz. Ekonomiyi bilim üzerine oturtmadığınız takdirde 21. yüzyılda Türkiye kaybedecektir. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı, şimdi Türkiye’nin bilgi ekonomisini kaybetmemesi lazım. Bilgi ekonomisinin özü teknoloji yaratmaktır. Çok basit bir örneği var. İki bilim insanının Almanya’da Covid-19 aşısını bulması hem Almanya’ya milyar dolarlar kazandırdı, hem de dünyada bir salgının önüne geçti.”