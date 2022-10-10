Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: 'Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaret devam ederken Halk TV canlı yayınına bağlandı. Kılıçdaroğlu "Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var" dedi.
'CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu' çerçevesinde ABD'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu 'İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, seyahatinde siyasi hiç bir görüşme yapmayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satırbaşları şöyle:
''Türkiye hep krize girdi ve sonuç hep hüsran. Çünkü sistem hep yeni sorunlara imkan sağlıyor. Bunu sonsuza kadar ortadan kaldırabiliriz. Yeni bir siyasi ve ekonomik vizyona ihtiyacımız var.
İlan edeceğimiz yapısal değişiklikle ekonomiyi toparlarken; partizan siyaseti de ortadan kaldıracağız. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerek. Şu an siyasal ortamımız yoksul siyasetçi için elverişli. Bu siyasetçiler istismarla yükselebiliyorlar. Yükselince mafyaları çeteleri getirebiliyorlar. Son 20 seneden bahsetmiyorum, Atatürk'ten sonra hep böyle oldu. Erdoğan bu dönemlerin sonucu.
Bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten bahsediyorum. Kapsayıcı bir siyasetten bahsediyorum.
Seyahatimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak. Kurmaylarım şaşırdı. Bu yolculuk ilk durak. Almanya ve İngiltere'de de çok değerli insanlarla buluşacağım.
Ziyaretlerim bitince Türkiye'ye yapısal reçete açıklayacağım.''
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