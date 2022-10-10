CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de MIT'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de Massachusetts Institute of Technology'yi (MIT-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren’in rehberliğinde enstitü bünyesinde bulunan Media Lab’deki çalışmaları inceledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD temasları bugün başladı.
Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, 10 Türk akademisyenin görev yaptığı, Lara Özkan adında Malatyalı bir Türk öğrencinin eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde, ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren ile enstitüdeki Media Lab’da yürütülen çalışmaları inceledi.
Dağdeviren, Kılıçdaroğlu’na burada, hastalıkların tespitini kolaylaştırması amacıyla üretilen elektronik bir maskenin üretim aşamalarını aktardı. Kılıçdaroğlu, Dağdeviren’e bu maskenin birim maliyetini sordu. Dağdeviren maskenin birim maliyetinin 5 dolar olduğunu, toplu üretime geçildiğinde bu fiyatın düşeceğini aktardı.
Dağdeviren, Media Lab’da, Kılıçdaroğlu’na beyin fonksiyonlarının herhangi bir hastalık durumunda çalışmayan bölümlerinin çalıştırılmasına yönelik projenin ayrıntılarını da anlattı.
Kılıçdaroğlu ayrıca laboratuvarda, birbirinden uzak iki kişinin beş duyusunu birbirine aktarabilmesine yönelik teknolojiye ilişkin bilgi aldı.
Kadınlar için mamografinin daha kolay ve hızlı çekilebilmesine olanak tanıyan yumuşak dokulu bir iç çamaşırı teknolojisini anlatan Dağdeviren, “Dünyada her sekiz kadından bir tanesinin göğüs kanseri olduğunu” söyledi. Dağdeviren, mamografi sırasındaki sancılı sürecin bu teknoloji ile son bulacağını belirtti. Dağdeviren bu üretimi yapacak bir şirketin de kurulabileceğini söyledi. Dağdeviren, “Türkiye bugüne kadar ürettiği biyomedikal aleti olmadığını” belirtti. Bu teknolojinin devlet yoluyla desteklenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu ise iktidara gelmeleri halinde, gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ziyaretine ve incelemelerine ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
“Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak.”
Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak. pic.twitter.com/risSFQev9C— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022
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