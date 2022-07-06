CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Devamlı halkın arasında olacağız’

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

CHP MYK, Meclis’in tatile girmesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde saha çalışmalarını artırma kararı aldı. Kurmaylarına ve parti örgütüne, “Devamlı halkın arasında olacağız” talimatını veren Kılıçdaroğlu, ilk mitingini 24 Temmuz’da Balıkesir’de yapacak. Kılıçdaroğlu ayrıca 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ilde grup toplantısı düzenleyecek. Milletvekilleri de o illerde saha çalışması yapacak.

CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30’daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak. MYK toplantısında konuya ilişkin “Devamlı halkın arasında olacağız” dediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine de grup toplantısı sonrası gittikleri ilde saha çalışmaları yapmalarına yönelik talimat verdiği belirtildi. Milletvekillerinin saha çalışmaları kapsamında kanaat önderlerine, meslek örgütlerine, odalara ve esnaf ziyaretine gideceği aktarıldı.

MİTİNG 24 TEMMUZ’DA

Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı ve İstanbul’da sürdürdüğü Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi. Mitingde yine Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye farklı kesimlerden yurttaşların çıkartılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.

ZİYARETLER DE SÜRECEK

Öte yandan, her salı yapacağı konuşmalar haricinde Kılıçdaroğlu’nun il ziyaretlerini de sürdüreceği; muhtarlar, kanaat önderleri buluşmaları gibi programlarını sürdüreceği belirtildi. Grup toplantısının yapıldığı ilde saha çalışmalarını tamamlayan vekillerin ise illerine döneceği ve buralarda da seçmenlerle bir arada olacağı kaydedildi. Vekillerin ayrıca nisan döneminde olduğu gibi farklı illere de çıkartmalar yapabileceği öğrenildi.