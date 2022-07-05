Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'arabulucu' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisiyle 5'li çete arasında arabuluculuk yapmaya çalışanlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Pişman olursunuz, bu böyle biline" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 14:15
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'arabulucu' çıkışı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 5'li çete ile kendisi arasında arabulucuk yapmaya çalışanlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" dedi.

"HABER YOLLAMAYI BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın". 


Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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