CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitlis Polis Akademisi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitlis Polis Akademisi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kazım Kaman için Ankara’nın Çubuk İlçesinde yaşayan babası Veli Kaman ve annesi Kutsal Kaman’a taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi.
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