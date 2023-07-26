CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan vekillere mesaj: Partiyi yıpratan uzaklaştırılır

Yayınlanma: 26.07.2023 - 20:05

Güncelleme: 26.07.2023 - 20:06

Seçimlerin ardından 'değişim' tartışmalarıyla alevlenen CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurulları ile toplantılarını sürdürdü. Hafta sonu belediye başkanları ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra milletvekilleri ile de iki ayrı toplantı yaptı.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde CHP milletvekilleri ile bir yemekte buluşan Kılıçdaroğlu bir gün sonra da 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez seçilen 62 yeni milletvekilini 5 ayrı grup halinde kabul etti.

Duvar'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "değişim" tartışmalarının kamuoyu önünde sürdürülmesine tepki gösterdi, “kamuoyu önünde partiyi yıpratanların CHP’den uzaklaştırılacağını” söyledi.

EKONOMİK SORUNLAR YERİNE PARTİ İÇİ KONUKAR TARTIŞILIYOR'

Kılıçdaroğlu’nun 130 milletvekilinin yer aldığı Meclis grubunu davet ettiği akşam yemeğine vekillerin tamamına yakını katıldı. Kapalı toplantıda milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu değişim tartışmalarına da değindi. ‘Zoom’ toplantısının parti içi tartışmaları alevlendirdiğini ifade eden CHP lideri ekonomik sorunlar yerine CHP’nin iç konularının tartışıldığını söyledi.

'EN AĞIR ELEŞTİRİLERİ...'

Milletvekillerinden ekonomik sorunlar yerine parti içi tartışmaları kamuoyu önünde konuşmamasını talep eden Kılıçdaroğlu, “Kamuoyu önünde parti içi meseleleri tartışmayalım. Bundan sonra buna müsaade etmem. Yapan arkadaşlarla yolumuzu ayıracağız. En ağır eleştirileri parti içinde parti kurumlarında yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

VEKİLLERLE GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis’te ise 62 yeni milletvekiliyle 5 grup halinde görüşme gerçekleştirdi. İç Anadolu, Trakya 1, Trakya 2, Doğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz şeklinde bölgeler halinde vekillerle görüşme gerçekleştiren CHP lideri seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Seçimlerde ortaya çıkan eksikliklere dair sahada yaşananlara dair sorunların ele alındığı görüşmelerde yerel seçimlerde daha fazla güç sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmede sahada daha etkin olmalarını talep etti. Sahada muhtarlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla yakından temas edilmesini isteyen CHP lideri, “Düşük gelirli aileleri mutlaka ziyaret edin, CHP’nin çözüm yollarını anlatın” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE DEVAMSIZLIK UYARISI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde bir diğer başlık ise Meclis çalışmaları oldu. Komisyonlar başta olmak üzere iktidar kanadından Meclis’e getirilen tartışmalı tekliflere karşı daha etkin mücadele verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin devamsızlık yapmaması gerektiğini ifade etti ve bu konuda duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca CHP’nin son yerel ve genel seçimlerde düşük oy oranına sahip olduğu yerlerde özel ekiplerin oluşturulmasını istediği öğrenildi.

YENİ YASAMA YILI ÖNCESİ 2 GÜNLÜK KAMP

Yaz boyunca seçim bölgelerinde ve görevlendirildikleri illerde çalışma yürütecek olan milletvekilleri için geçmiş yıllarda olduğu gibi bir çalışma kampı da planlandı. Edinilen bilgiye göre CHP, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesi 2 günlük bir kamp yapacak.

CHP’DE MAHALLE SEÇİMLERİNE İTİRAZ

Tartışmaların sürdüğü CHP’de bir yandan da partinin kongre takvimi işliyor. Yerel seçimlerden önce büyük kurultayın yapılması beklenen partide mahalle delege seçimleri tamamlanmak üzere. 5 Ağustos’ta başlayacak ilçe kongreleri öncesinde mahallelerde yapılan seçimlerde çok sayıda usulsüzlük iddiası da genel merkeze ulaştı. İtirazların değerlendirildiği, bazı bölgelerde seçimlerin yenilenmesi yönünde kararlar verildiği öğrenildi.