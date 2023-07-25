Kılıçdaroğlu, vekillerle Ankara'da bir araya geldi: Özgür Özel detayı dikkat çekti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vekilleriyle Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Seçimlerin ardından 'değişim' tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesi dikkat çekti.

DHA/iHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 20:51
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Kurultay süreci ve 'değişim' tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) partililer ve vekiller bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Yemeğe çok sayıda milletvekili aileleri ile birlikte katıldı.

Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'e CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile aynı anda geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli organizasyon saat 20.00 itibari ile başladı.

ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYNI KAREDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' tartışmalarıyla birlikte genel başkanlıpa adaylığını açıklayan Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, sürecin ardından ilk kez aynı karede görüntülendi.

 


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