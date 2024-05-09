CHP lideri Özel: Atama hatalarını tek tek geri aldırıyorum hata lüksümüz yok
CHP Genel Başkanı Özel, bazı CHP belediyelerindeki üst düzey atamalarda 'belediye başkanlarının kendi yakın çevresinden seçildiği' eleştirilerine ilişkin ''Atama hatalarını tek tek geri aldırıyorum hata lüksümüz yok'' açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'a yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.
Özel, yaptığı konuşmada ''Avrupa birliğine gireceğiz. Bütün dünyaya çocuklarımız vizesiz gidecekler. Çocuklarımız dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmayacaklar'' ifaedelerine yer verdi.
'AKRABA' ATAMALARI
CHP lideri, bazı CHP belediyelerindeki üst düzey atamalarda 'belediye başkanlarının kendi yakın çevresinden seçildiği' eleştirilerine ilişkin konuştu. Özel konuya dair ''Atama hatalarını tek tek geri aldırıyorum hata lüksümüz yok'' dedi.
SARAÇHANE MİTİNGİNE ÇAĞIRDI
Özgür Özel Öğretmen atanmayan öğretmenler için iktidarın verdiği sözü hatırlatarak 18 Mayıs saat 13:00'de atanamayan öğretmenleri, mülakat mağdurlarını ve yeni müfredat taslağına itiraz edenleri Saraçhane'ye davet etti.
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