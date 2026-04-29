CHP lideri Özel’den ‘butlan’ yorumu: ‘Keyiflerine göre konuşmayalım’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi. CHP’li belediyelere ve partiye süren operasyonların değerlendirildiği toplantıda bazı PM üyelerinin partinin istinaf aşamasında olan kurultay davası üzerinden “mutlak butlan” tartışmasını gündeme getirdiği belirtildi. CHP lideri Özel’in de “Bunu konuşmayı bile uygun bulmuyorum. Olmaması gerekiyor. Hukuken izah edilebilir bir tarafı yok” yorumunu yaptığı belirtildi. Bazı PM üyelerinin “Olursa ne yapalım?” gibi senaryolar üzerinden öneriler getirmesi üzerine de Özel’in araya girerek “Ne kadar tartışsak boş. Olsa bile keyfi olur. Başkalarının keyfine göre bir tartışma yapmanın da anlamı yok” dediği belirtildi.

‘OPERASYONLAR YIPRATMA İÇİN’

Özel’in CHP’li belediyelere süren operasyonlar için de “Niye yapıldığı belli. Partiyi yıpratmak istiyorlar. Biz direnci yüksek bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” dediği kaydedildi. Bunun yanında partinin 4 Mayıs’tan itibaren saha çalışmalarına başlayacağını aktaran CHP kurmayları “Genel başkanımız tüm sıkıntılara rağmen herkese ‘İşinize devam edin’ dedi. Kötü bir şey olacaksa bile, bunu oturup beklememizi istemiyor. Biz işimize gücümüze bakacağız, bir şey olursa da hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

‘ORTAK MİTİNGLER YAPABİLİRİZ’

Öte yandan, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önerdiği “Diğer muhalefet partileriyle işbirliğini artıralım” önerisinin de gündeme geldiğini aktaran kurmaylar “Yeni bir hukuk platformu oluşturacağımız zaten ilan edildi. Bunun dışında ortak mitingler, açıklamalar yapabiliriz. Zaten sık sık görüşmeler de yapıyoruz. Burada ‘adalet’ başlığında ortaklaşmamız gerekiyor. Bu kapsamda ilişkilerimizi daha da kuvvetlendireceğiz” diye konuştu.