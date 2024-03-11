CHP lideri Özel, Erdoğan’ı ‘kimlik siyaseti üzerinden kavga etmekle’ suçladı: 'HÜDA PAR’a sarıldılar'
AKP ve MHP’ye yüklenen Özel, “Gidip Hizbullah’ın avukatlarına, domuz bağcılara, HÜDA PAR’cılara sarılmışlar” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün seçim çalışmalarını İstanbul ve Edirne’de sürdürdü. Özel, dün ilk olarak İstanbul Kartal’da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışında konuştu. Bugüne kadar CHP’li belediyelerin Türkiye’de 64 tane yurt açtığını söyleyen Özel, “Her şeyi yapan TOKİ’nin bir tek yurt yapmamasında bu iktidarın kimlere ne maksatla alan açtığını hep birlikte görüyoruz. Cemaatler, tarikatlar yurt yapıyor” dedi. Ardından Edirne’nin Keşan ilçesine geçen Özel, burada düzenlenen mitingte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “kimlik siyseti üzerinden kavga etmekle” suçladı.
UNUTTURMAYACAĞIZ
Karşılarında korkuyu, öfkeyi, kaygıyı örgütlemeye çalışan bir iktidar olduğunu söyleyen Özel, “DEM, DEM deyip dünya kadar hakaret ediyor. Yalana sarılmış. AK Parti, MHP birbirine sarılmış, her geçen gün birbirine benziyor. Küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. Ama bir de birbirlerine sarılmak yetmez. Gitmişler Hizbullah’ın avukatlarına, domuz bağcılara, kadınları sokak hayvanları gibi ‘bekâr kadınları sahiplendirmek lazım’ diyenlere HÜDA PAR’cılara sarılmışlar. Bir tarafta korkunun ittifakı var. Bir tarafta umudun ittifakı var” dedi.
İktidarın kendilerini başka kavgaya çekip emeklinin çektiklerini unutturamayacağını söyleyen Özel, şöyle konuştu: “Geçen sene 126 lira zeytinyağının litresi, bu sene 342 lira. Geçen sene emekli maaşıyla 60 litre alınıyordu, bu sene 29 litre alınıyor. 37 liralık pirinç 65 lira oldu. Geçen sene emekli maaşı 202 kilo pirinç alıyordu, bu sene 153” diye konuştu. Ardından Keşan ilçesinde demiting düzenleyen Özel, “31 Mart’ta parayı beşli çetelere, müteahhitlere bulup emekliye ver deyince yok diyen Tayyip Erdoğan’a oy var mı? Tayyip Bey, madem emekliye para yok, madem üreticiye para yok; 31 Mart’ta da sana oy moy yok” dedi.
CHP lideri Özel, Edirne’de düzenlediği mitingde TRT’nin, CHP’nin hazırladığı reklam filmini yayımlamamasına
tepki gösterdi. Özel, “Bunu yapan TRT Genel Müdürü. Er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak. Senin
de sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim adım Özgür Özel değil" dedi.
‘AKP KAZANIRSA
ACI REÇETE GELİYOR’
İktidarın 500 bin
ton pirinç ithal ederek
Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırdığını söyleyen
Özel, “Uzunköprü’nün,
Edirne’nin pirincine sahip
çıkmayan ithalat yapanlara
hakkımızı helal etmiyoruz.
Bu seçimde AK Parti oy alırsa
1 Nisan’dan sonra ekonomide
kemer sıkma geliyor, acı
reçete, acı ilaç geliyor. Tayyip
Bey acı ilacı beşli çetelere,
Saray müteahhitlerine
içirmeyecek. Yine emekliye,
işçiye, çiftçiye, memura,
esnafa içirecek” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- Sırrını çözmek için araştırma tarlası oluşturdu!
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Kar yağışı etkili olacak!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu