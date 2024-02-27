DEM Parti'den 'HÜDA PAR' göndermesi: 'Hizbul-Kontranın uzantısı partiyle...'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:31

Güncelleme: 27.02.2024 - 19:31

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçimler programı kapsamında bugün Silvan, Bismil ve Çınar'da halk buluşmalarına katıldı.

Bismil'de konuşan Hatimoğulları, iktidarın kayyum politikasına değinen Hatimoğulları, "Kayyım demek irade hırsızlığı demektir, belediyenin kasasını çalmak demektir, halkın hakkı olan ve burada hizmet için kullanılması gereken paraları cebine indiren çeteler demektir. Kayyım demek hizmetsizlik demektir. Kayyım atanması demek, Kürdistanı ve Kürt halkını yolsuz, kaldırımsız, susuz, kanalizasyonsuz bırakarak ayrıca cezalandırmaktır. Bizleri hapishanelerde tuttukları yetmiyormuş gibi dışarıyı da hapishaneye çevirmek istiyorlar. Kayyımcı anlayış bugüne kadar ne yaptı? Kentleri viraneye çevirdi" diye konuştu.

"31 MART'TA ONLARI SÜPÜRE SÜPÜRE GELECEĞİZ"

Başta kayyum atanan belediyeler olmak üzere pek çok seçim bölgesinde başarılı sonuçlar alacakları iddiasında bulunan Hatimoğulları, "Kürtçe tabelalarımızı sökenlere, sokaklarımızın adının Kürtçe olmasını hazmedemeyip kendi bildikleri isimleri koyanlara, bu kayyımcı zihniyete bizler de diyoruz ki 31 Mart’ta sizleri süpüre süpüre geleceğiz ve o tabelaları yeniden yerine asacağız. Kürtçe, Türkçe bütün dillerde belediyecilik hizmetini biz DEM Parti olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR GÖNDERMESİ

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na verdiği desteği gündeme taşıyan ve ismini anmadan HÜDA PAR'ı da eleştiren DEM Parti lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Küçük particiklerle birlikte Amed’de DEM Parti’ye olan sempatiyi ve sevgiyi, DEM Parti’ye olan siyasi bağlılığı ortadan kaldıracaklarını zannediyorlar. Hizbul-Kontranın uzantısı olan partiyle sözüm ona Filistin için ortak gözyaşı döküyorlar. Ne onların Filistin için gözyaşı döken küçük ortakları ne de AKP’nin bizzat kendisi Filistin halkının yanında değildir."

"KÜRT HALKI DİZ ÇÖKMEYECEKTİR"

Son olarak kadınlara seslenen Hatimoğulları, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Sevgili kadınlar, değerli kız kardeşlerim, bu seçimin zaferi sizler olacaksınız. Sizler Jinaların, Pakizelerin, Sakinelerin yoldaşları olarak hep beraber 'Jin Jiyan Azadî' sloganlarını Amed’den yankılandıracak mısınız? İşte sesimiz böyle güçlü oldukça, bizler böyle coşkulu oldukça, çocuklarımızın o güzel zafer işaretlerini gördükçe, AKP de bugüne kadar bu ülkeyi yönetenler de bilsin ki Kürt halkı diz çökmeyecektir. 31 Mart’taki zaferimiz şimdiden kutlu olsun."