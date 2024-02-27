DEM Parti'den 'HÜDA PAR' göndermesi: 'Hizbul-Kontranın uzantısı partiyle...'
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bismil'de konuştu. Kayyumları eleştiren Hatimoğulları, AKP'ye 'HÜDA PAR' göndermesi yaparak "Hizbul-Kontranın uzantısı olan partiyle sözüm ona Filistin için ortak gözyaşı döküyorlar" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel
Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçimler programı kapsamında bugün Silvan,
Bismil ve Çınar'da halk buluşmalarına katıldı.
Bismil'de konuşan Hatimoğulları, iktidarın kayyum
politikasına değinen Hatimoğulları, "Kayyım demek irade hırsızlığı
demektir, belediyenin kasasını çalmak demektir, halkın hakkı olan ve burada
hizmet için kullanılması gereken paraları cebine indiren çeteler demektir.
Kayyım demek hizmetsizlik demektir. Kayyım atanması demek, Kürdistanı ve Kürt
halkını yolsuz, kaldırımsız, susuz, kanalizasyonsuz bırakarak ayrıca
cezalandırmaktır. Bizleri hapishanelerde tuttukları yetmiyormuş gibi dışarıyı
da hapishaneye çevirmek istiyorlar. Kayyımcı anlayış bugüne kadar ne yaptı?
Kentleri viraneye çevirdi" diye konuştu.
"31 MART'TA ONLARI SÜPÜRE SÜPÜRE GELECEĞİZ"
Başta kayyum atanan belediyeler olmak üzere pek çok seçim
bölgesinde başarılı sonuçlar alacakları iddiasında bulunan Hatimoğulları,
"Kürtçe tabelalarımızı sökenlere, sokaklarımızın adının Kürtçe olmasını
hazmedemeyip kendi bildikleri isimleri koyanlara, bu kayyımcı zihniyete bizler
de diyoruz ki 31 Mart’ta sizleri süpüre süpüre geleceğiz ve o tabelaları
yeniden yerine asacağız. Kürtçe, Türkçe bütün dillerde belediyecilik hizmetini
biz DEM Parti olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.
HÜDA PAR GÖNDERMESİ
HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na verdiği desteği gündeme
taşıyan ve ismini anmadan HÜDA PAR'ı da eleştiren DEM Parti lideri, sözlerine
şöyle devam etti:
"Küçük particiklerle birlikte Amed’de DEM Parti’ye olan
sempatiyi ve sevgiyi, DEM Parti’ye olan siyasi bağlılığı ortadan
kaldıracaklarını zannediyorlar. Hizbul-Kontranın uzantısı olan partiyle sözüm
ona Filistin için ortak gözyaşı döküyorlar. Ne onların Filistin için gözyaşı
döken küçük ortakları ne de AKP’nin bizzat kendisi Filistin halkının yanında
değildir."
"KÜRT HALKI DİZ ÇÖKMEYECEKTİR"
Son olarak kadınlara seslenen Hatimoğulları, konuşmasını
şöyle noktaladı:
"Sevgili kadınlar, değerli kız kardeşlerim, bu seçimin zaferi sizler olacaksınız. Sizler Jinaların, Pakizelerin, Sakinelerin yoldaşları olarak hep beraber 'Jin Jiyan Azadî' sloganlarını Amed’den yankılandıracak mısınız? İşte sesimiz böyle güçlü oldukça, bizler böyle coşkulu oldukça, çocuklarımızın o güzel zafer işaretlerini gördükçe, AKP de bugüne kadar bu ülkeyi yönetenler de bilsin ki Kürt halkı diz çökmeyecektir. 31 Mart’taki zaferimiz şimdiden kutlu olsun."
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