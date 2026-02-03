CHP lideri Özel, grup toplantısını bugün Kahramanmaraş’ta düzenleyecek!

CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle dün deprem bölgesine gitti. Hafta boyu bölgedeki illeri ziyaret edecek olan Özel, haftalık grup toplantısını da bugün Meclis’te değil, depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirecek. Özel yarın Hatay’da, perşembe günü Adıyaman’da, cuma günü de Malatya’da olacak. Tüm bu il ziyaretlerinde konteyner kentlere gidecek, depremde yaşamını yitirenlerin aileleri görüşecek ve bölge esnafı ile bir araya gelecek. Aynı zamanda yaşamını yitirenlerin gömütlerine de gidecek. Özel’e bu ziyaretlerinde milletvekilleri ve kurmayları da eşlik edecek. Meclis faaliyetlerinin devam etmesi için Ankara’da kalacak milletvekilleri ise, deprem bölgesinin sorunlarını Meclis kürsüsünden gündeme getirecek.

‘VİCDAN MUHASEBESİ YAPILMALI’

Bu hafta deprem bölgelerinde olmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Depremin yıl dönümünde bir vicdan muhasebesi yapmak önemli. Deprem yaralarının sarılması konusunda son derece yetersiz kalındı. ‘Bir yılda herkesi konutuna yerleştireceğiz’ dendi ama üç yılın sonunda oturulan konutların yetersiz olduğunu görüyorsunuz. 450 bin anahtar dağıttılar ama yerleşmeye baktığınızda, bitmeyen konutlar vatandaşlara teslim ediliyor. Vatandaşlar o anahtarın hangi dairenin kapısını açtığını bulmaya çalışıyor. Elektrik, su sorunları devam ediyor. Kentler altyapı bekliyor. Yollar dahi yapılmış değil. Bütün bunlara dikkat çekmek, orada acil atılması gereken adımları Türkiye’nin gündemine getirmek için bir haftalık bir programa başladık. Genel başkanımız, milletvekillerimiz, örgütlerimiz bölgede olacak. Vatandaşlarımızla görüşecek, sorunlarını dile getirecek” dedi.