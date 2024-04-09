CHP lideri Özel: 'Hatay seçimleri iptal olacak'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:07

Güncelleme: 09.04.2024 - 18:07

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da kabristan ziyaretinin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“HATAY'DA SEÇİMLER İPTAL OLACAKTIR”

Hatay’daki yerel seçim sürecine ilişkin soruları Özel, şöyle yanıtladı:

"Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay'da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan on beş kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur. Bütün bunlarla ilgili dosyamızı bayramı takip eden ilk günlerde bizzat ben bu başvuruyu yapacağım. Hatay seçimlerinin iptal olmak dışında bir ihtimal yoktur. Hatay seçimleri iptal olacaktır. Ön görülen tarihte de yeniden yapılacaktır.

''HER ADIMLARINI TAKİP EDİYORUZ''

Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımız iktidardan olunca kabul edildi. Onların kabul edilen itirazları, biz yapınca reddi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi de dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimizle yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Tüm başvuruları hazırlatıyoruz ve tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin bizzat takipçisiyim. Ayrıca Hatay'da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz. Sakın bir yanlışa kalkışmasınlar."

''İSRAİL'E TİCARET, FİLİSTİN'E İHANETTİR''

İsrail’e yönelik hükümetin aldığı kararları da değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

"30 Ramazan yirmi beş iftar yemeğinde ben bunu konuştum, dinlemediler. Siyasetten olan olmayan çok sayıda kişi konuştu. Dinlemediler, inkar ettiler. Bugün görülüyor ki bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş. Şu kadarını söyleyeyim; İsrail'le ticaret Filistin'e ihanettir. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşler mi de haklı çıkarmıştır. Türkiye siyasetinin sağından, solundan buna itiraz eden herkesi haklı çıkarmıştır. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren ama vicdanı bunu kaldırmayan herkesle birlikteyiz. Onların yanındayız. Bir kez daha söylüyoruz; atılan adım önemli, küçük bir adımdır. İsrail'e ticaret, Filistin'e ihanettir."