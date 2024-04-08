CHP'den Genel Başkan Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, dün ve bugün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi:
"Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir"
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- Türkiye'den görülecek mi?
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- 'İlk arsam' nerede
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- Akşener aday olmayacağını açıkladı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!