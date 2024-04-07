Son Dakika... Özgür Özel çağrı yapmıştı: YSK ablukaya alınıyor!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:29

Güncelleme: 07.04.2024 - 12:42

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Hatay'da Yüsek Seçim Kurulu (YSK) kararı belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesini eleştirerek "Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP lideri Özgür Özel'in de katılımıyla Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesini protesto için YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri almaya başladı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı.

Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.

Özgür Özel, bu karara karşı bugünü işaret ederek YSK önünde olacaklarını açıkladı.

Özel, X (Twitter) hesabında şu açıklamayı yaptı: "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."