CHP lideri Özel, iktidar yürüyüşünü Ankara’dan başlattı: Özel, arkasında 10 binlerle Atatürk’ün huzuruna yürüdü

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da CHP İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşma mitinginde bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmayla, “iktidar yürüyüşünü” başlattı. Güvenpark’taki Cumhuriyetin kuruluş iradesini temsil eden anıtın önünde yapılan buluşmaya, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, Ankara’nın CHP’li ilçe belediye başkanları katıldı. 10 binden fazla yurttaşın akın ettiği mitingde, Güvenpark’ın tamamen dolduğu görüldü. Yurttaşların oluşturduğu kalabalıktan, “Hain Kemal, Kurultay, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz, Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganları yükseldi.

‘İNSANLARIN UMUDUNU TÜKETMEMİZ DEĞİL, YEŞERTMEMİZ GEREKİR’

Mitingde ilk olarak sözü ABB Başkanı Yavaş aldı. Yavaş, yaptığı konuşmayla birlikte, hakkında Kılıçdaroğlu’yla ilgili çıkan iddialara son noktayı koydu. Yavaş, 2023 yılında yapılan genel seçimlerdeki partisinin aldığı mağlubiyeti anımsatarak “Bunun sonucunda partide değişim oldu ve yerel seçimlerde ilk kez parti yüzde 38 civarında oy oranına ulaştı. Yerel seçimleri kazandık. Ekonominin kötü olduğu bi zamanda ilk defa bir iktidarı değiştirme umudu doğdu. CHP, yerel yönetimlerde yurttaşlara verdiği hizmetle ülkenin daha iyi yönetilebileceğine insanları ikna etti. Ortaya bir umut çıktı. İktidar bunu görünce partiyi bölme çalışmalarına başladı” dedi. Yavaş, “Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği ve ülkenin yeniden ayağa kalkabileceğine dair inancı, gençler için, emekliler için daha iyi bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok üzerindedir. Ben hep, ‘insanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakırım’ dedim. Bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Tüketmemiz değil” ifadelerini kullandı.

‘BU MESELE, ERDOĞAN İLE MİLLETİN MESELESİDİR’

Yavaş’ın ardından CHP lideri Özel mikrofonu eline aldı. Özel konuşmaya başladığı anda, yurttaşlardan “Hain Kemal” sesleri yükseldi. Özel, yurttaşların sloganlarına, “Değerli Ankaralılar sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil; umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, ‘İktidar’ diye haykırmanın günüdür” yanıtını verdi. CHP’nin kuruluş tarihinden bu yana zor günlerle karşı karşıya kaldığını anlatan Özel, “ Tarihte ilk kez Cumhurbaşkanlığında bir partinin Genel Başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, devleti elinde tutan kötücül bir akıl; CHP’nin iktidar umuduna yani Cumhuriyet’in en büyük kazanımı olan sandığa müdahale etmekte, CHP’nin başına seçilen Genel Başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyım getirmektedir. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele, CHP’nin iç meselesi olsa. Meseleyi doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele, Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan’la milletin meselesidir” dedi.

‘BİZ, KAZANAN CHP’YİZ’

Mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün ve aynı saatte parti genel merkezinde yaptığı mitinge ilişkin konuşan Özel, “Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. O yüzden şunu herkes bilsin. Hepimiz CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yapanlarız. Biz AKP’yi kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybetmeye alışkın CHP değil; kazanan CHP’yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP’yiz” diye konuştu.

‘İKTİDARA YÜRÜYEN DEĞİL, İKTİDARLA YÜRÜYEN CHP İSTİYORLAR’

Özel’in konuşması sırasında, kısa süreli bir elektrik sorunu yaşandı. Jeneratörlerin devreye girmesiyle çözülen soruna yönelik konuşan Özel, “Elektriği kestiler. ‘Bunlar niye başımıza geliyor?’ derseniz; Türkiye’de iktidara yürüyen bir CHP değil; iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar. Size andolsun ki, yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim” dedi. “Mahkemenin, Tayyip Erdoğan’ın kurduğu yargı kollarının talimatıyla, dünya hukuk tarihinde olmayan, Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye Genel Başkanlık meşruiyeti vermez” diyen Özel, “Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne mazbatasız bir Genel Başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz” ifadelerini kullandı.

ÖNSEÇİM ÇAĞRISI

Kurultay çağrısını yineleyen Özel, “Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce CHP örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel Başkanlığın kim olacağına 2 milyon partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin Genel Başkan adaylığında gidelim. Eğer bu önseçimde yüzde 85’in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu yönetiminin yandaş bir haber kanalıyla samimiyetine ve Kılıçdaroğlu’nun danışmanının o kanalla olan bağlantısına dikkat çeken Özel, “Ömrü boyunca CHP’ye sövmüş, parti düşmanı bir anlayışı partinin koridorlarına sokmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün baba evine sokmak, canlı yayında o kanala teşekkür etmek dünyanın en ayıp işidir” dedi.

‘BUNDAN SONRA DA NE YAPACAKSAK BİRLİKTE YAPACAĞIZ’

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sosyal medyada ortaya çıkan dezenformatif haberlere karşı da konuşan Özel, “Mansur Başkan’la ilgili zaman zaman sosyal medyada gerçek olmayan kabartmalar yapılıyor. Gerçek olmayan kışkırtmalar yapılıyor. Buradan açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

ON BİNLERLE ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Yurttaşlara Anıtkabir’e yürüme çağrısı yapan Özel, arkasında 10 binden fazla katılımcıyla birlikte Anıtkabir’e, Atatürk’ün huzuruna gitti. Burada yurttaşlarla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi. “CHP’nin iktidar yürüyüşünü” başlatan Özel, “Vakit birleşe birleşe kazanma ve Türkiye’yi iktidara taşıma vaktidir. Öyle bir yerdeyiz ki… Ya biz duracağız, teslim olacağız, onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek. Ya da bir kez daha hep birlikte çekinmeden, korkmadan teslim olmadan biz kazanacağız” dedi.