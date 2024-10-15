CHP lideri Özel, il başkanlarıyla toplantı yaptı, 'İletişiminizi güçlendirin' dedi: ‘Erken seçim için çalışın’ talimatı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonunda Muğla’da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda partinin saha çalışmaları, erken seçim ihtimali ve program hazırlıkları değerlendirildi. Özel’in toplantıda Türkiye İttifakı söylemine vurgu yaptığı ve başkanlara saha çalışmalarıyla ilgili talimatlar verdiği aktarıldı.

Özel’in “Sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, başka partilere oy vermiş ama CHP’ye ilgi duyan, destek olabilecek insanlarla iletişiminizi güçlendirin. Gerekirse temalı toplantılar yapın. Partimizden ne bekliyorlar öğrenin. Bu süreçte bir beklentileri olursa; toplantı, miting, buluşma, ziyaret gibi bunları öğrenin. Bu şekilde herkesin oyunu almayı hedeflediğimiz Türkiye İttifakı söyleminin altını saha çalışmalarıyla doldurun” dediği öğrenildi.

Bu toplantıların genel merkezle koordineli yapılmasını isteyen Özel’in “Mesela sağlıkla ilgili bir şikâyet dinliyorsanız ilgili başkan yardımcılarına iletin. Ona göre politika belirleyelim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA KIRGINLIĞINI SÖYLEDİ

Program çalışmalarını şekillendirmek için il başkanlarıyla bir soru kitapçığı paylaştığı aktarılan Özel’in, “Örneğin ilinizde tarım odaklı bir ekonomi varsa, bölgede üreticinin en önemli sorunu ne? Bu sorunla ilgili hangi sendikalar, örgütlenmeler var? Buna ne çözüm bulunabilir? Bölge ihtiyacına göre bir miting, eylem beklentisi var mı? İllerinizde bu sorularla ilgili veri toplayın. Gerekirse çalıştaylar yaplayın. Bize verileri raporlayın. Program çalışması için danışma kurulu toplantılarına da başlayın” dediği belirtildi.

Öte yandan toplantıda Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay üzerinden çıkan asılsız iddiaların da gündeme geldiği kaydedildi. Özel’in de bu konu üzerinden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yaşadığı kırgınlığı anlattığı öğrenildi. Bu kapsamda Özel’in “Kendisiyle her zaman sıcak, özenli, iletişime açık, görüşlerine değer veren bir süreç izledim. Buna rağmen etrafındaki bir grup insanın kara propagandanın aracı olmasına üzüldüm” dediği belirtildi.

İMAMOĞLU DAVASI SENARYOLARI

İl başkanları toplantısında hakkında siyasi yasak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasıyla ilgili süreç de konuşuldu. Bu kapsamda başkanlara dava seyriyle ilgili bilgi verildiğini aktaran parti kurmayları “Başkanlara ‘İstinaf onaylarsa ne yapalım’ diye sorduk. İlerleyen günlerde bununla ilgili önerilerini iletecekler. Biz de MYK olarak her senaryoya çalıştık. Bunun için toplantılar yapıldı. Günü geldiğinde her tür tepkiye hazırız” diye konuştu.