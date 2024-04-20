CHP lideri Özel, kurmaylarıyla yeni dönem politikaları için çalışmaya başladı: Akraba ataması uyarısı

Yayınlanma: 20.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2024 - 07:34

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimler sonrası yeni dönem politikalarını belirlemek için toplantı trafiğine dün CHP Genel Merkezi’nde başladı. Özel ilk olarak sabahın erken saatlerinde merkez yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özel, sonrasında da parti Meclisi ile yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Özel, bugün devam edeceği toplantılar kapsamında belediye başkanları ve il başkanları ile bir araya gelecek. Belediye başkanlarıyla yapılacak ve iki gün sürecek İktidar Yolunda CHP çalıştayı Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Özel’den sonra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçim sonuçları, kampanya sürecine ilişkin değerlendirmeler ve yeni döneme ilişkin beklenti ile uyarılarını anlatacak. Bu kapsamda hem CHP lideri Özel’in hem de kurmaylarının belediye başkanlarına eş dost, akraba atamalarına karşı, “Toplumu rahatsız edecek atamalar yapmayın” uyarısını da iletmesi bekleniyor. Böyle atamaların olması halinde genel merkezin müdahale edeceği vurgulanıyor.

BÜYÜKERŞEN’DEN PANEL

Bugün yapılacak toplantılar kapsamında eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in katılımıyla belediye başkanları için bir panel düzenlenecek. Bu panelde iki isim tecrübelerini başkanlarla paylaşacak.

ERDOĞAN’A HAZIRLIK

Yarın ise yeniden seçilen büyükşehir belediye başkanları yeni seçilen isimlere sunum yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da başkanlarla tecrübelerini paylaşacak. Çalıştayın kapanış konuşmasını CHP lideri Özel yapacak. Özel, parti içi yaptığı tüm bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapmayı planladığı görüşme için partililerinin fikirlerini de alacak. Özel, bu fikirler üzerinden buluşmaya başlıklar çıkartacak. Bu başlıklarda CHP’nin Türkiye’nin güncel sorunlarına ilişkin önerdiği çözüm önerileri de yer alacak. Özel’in çıkarttığı bu başlıklar sonucu oluşturacağı bir dosyayı da Erdoğan’a vermesi bekleniyor.

PARTİ İÇİNE DİSİPLİN YAZISI

CHP Genel Merkez’inden partililere gönderilen bir yazı ile yerel seçimler sürecinde başka parti ve aday lehine çalışan CHP üyelerinin, disiplin kuruluna sevk edileceği belirtildi.

CENAZEYE KATILDILAR

CHP’de uzun yıllardır TBMM Grup Müdürlüğü yapan Levent Bayraktar, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Bayraktar için dün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Levent Bayraktar’ın eşi Eser Bayraktar, kızı Sezin Bayraktar CHP lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kılıçdaroğlu ve Özel tabutu en önde beraber taşıdı. Bayraktar’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na gömüldü.

ÖZEL VE ÇİPRAS GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) toplantısına katılmak üzere gittiği Fransa’nın Strazburg kentinde eski Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldi. Çipras, yerel seçimlerde aldığı başarı nedeniyle Özel’i tebrik etti. İki isim görüşmelerinde Türk-Yunan ilişkilerini de ele aldı. Özel’in görüşmede “Türkiye’nin solu ile Yunanistan’ın solunun barışı ve iyi ilişkileri savunması lazım. Barışı tesis etmek ve yoksullukla mücadele için birlikte çalışmamız gerekiyor” dediği öğrenildi.