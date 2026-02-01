CHP lideri Özel, ‘ortak gelecek buluşmaları’nın ilk etkinliğinde konuştu: ‘Süreçte doğru tarafta durduk’

CHP dün, “Kürt sorunu”nun çözümü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nundaki çalışmalarının ele alındığı “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı” başlıklı bir konferans düzenledi. Şişli’de bulunan İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa siyasetçiler, akademisyenler, ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı. Konferansa CHP ve DEM Parti’yle birlikte sol partilerden de katılım olurken AKP, MHP ve İYİ Parti ise temsilci göndermedi. Daha önce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın konferansın ikinci oturumunda düzenlenen panelde konuşmacılardan biri olacağı açıklanırken Ankara’da olduğu öğrenilen Yıldız’ın konferansa katılmaması dikkat çekti.

'HAYALİNE İNANDIM'

Türkiye’nin demokratikleşme sürecine ilişkin görüşlerin tartışıldığı konferansın fikrininin tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından getirildiği öğrenilirken konferansta ilk olarak Şahan’ın gönderdiği mektup okundu. Şahan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan mesajında Türkiye’nin önünde bir yol ayrımı bulunduğunu belirtirken bu tercihi, “Demokrasi, barış ve hak ve özgürlükler ekseninde bir gelecek mi yoksa yurttaş iradesinin güvencesizlik tehdidi altında sınırlandığı bir geleceksizlik mi?” sözleriyle ifade etti. Şahan, İstanbulTürkiye İttifakı yaklaşımını “bir seçim taktiği değil, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine dayanan tarihsel bir sorumluluk” olarak nitelendirirken “Farklılıkların yan yana geldiğinde birbirini tehdit etmediği, aksine güçlendirdiği bir Türkiye hayaline inandım” dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaparken CHP’nin Kürt sorunu konusunda tarihsel bir tutarlılığa sahip olduğunu belirterek, “Kürt meselesinin çözümünde tarihin hep doğru yerinde durduk, bundan sonra da duracağız. Çünkü bu mesele hepimizin ortak meselesidir” ifadelerini kullandı.

‘DİKKATLE İZLİYORUZ’

Bu sorunun kuşaklar boyunca taşınan ağır bir toplumsal yük olduğunu söyleyen Özel, toplumun artık terörün bitmesini, barışın kurulmasını ve demokrasinin ayağa kalkmasını istediğini dile getirdi. CHP’nin her koşulda barışı savunduğunu belirten Özel, çözümün Meclis çatısı altında, şeffaflıkla ve samimiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın, süreci siyasi çıkar alanına dönüştüren yaklaşımını da eleştiren Özel, “Biz bu meseleyi siyasi ikbal değil, bu milletin evlatlarının beka meselesi olarak görüyoruz” dedi.

Kayyım uygulamaları ve “Kent Uzlaşısı” soruşturmalarına da değinen Özel, Kürtlerin yerel yönetimlerde temsil edilmesinin suç sayılmasını sert sözlerle eleştirdi. Bu soruşturmaların Türkiye’nin barışına açık bir darbe olduğunu ifade eden Özel, CHP’nin tüm baskılara rağmen Meclis’teki komisyon çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak “CHP’ye rol biçmeye, yön vermeye çalışanları dikkatle izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dış politikada özellikle Gazze ve Suriye vurgusu yapan Özel, “Barış maalesef süper güçlerin küresel sermayeyle el ele pazarladığı renkli bir masala dönüştürülmek isteniyor. Gazze’de olan tam da budur. Soykırımı yapanlar, 71 bin insanı öldürenler, bugün demokrasi havarisi gibi davranarak barış adı altında fiili işgale girişiyorlar” dedi.

Özel, Suriye için ise “Suriye’nin huzuru ve refahı Türkiye’ye de kazandırır, bu kez kazanan emperyalistler değil, bu toprakların insanı olsun diye mücadele ediyoruz” dedi.

DÖRT PANEL DÜZENLENDİ

Özgür Özel’in açılış konuşmasının ardından konferans, dört ayrı panelle devam etti. İlk oturumda Türkiye’nin iç barışı ile bölgesel gelişmeler ve farklı barış deneyimleri ele alındı. İkinci oturumda ise demokratikleşme, siyasal temsil, eşit yurttaşlık ve Meclis merkezli çözüm yolları tartışıldı. Öğleden sonra düzenlenen üçüncü oturumda ise Kürt meselesi ve toplumsal barışın ekonomik boyutu ele alındı. Dördüncü ve son oturumda “Barışı Toplumda Yeniden Kurmak” başlığıyla, barış sürecinin toplumsal zemini, kayyım uygulamaları, “kent uzlaşısı” soruşturmaları ve toplumda güvenin yeniden tesisi tartışıldı. Gün boyu süren konferans, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

‘BİR BUÇUK SENEDİR ADIM ATILMIYOR’

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, konferansın son oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Özer, “Bugün Kürt meselesini çözme yolunda adımlar sergileyen Cumhur İttifakı, Kürt sorununun varlığını kabul etmiyor. Bu noktada CHP öne çıkıyor ve CHP’ye büyük bir görev düşüyor. Bir komisyon kuruldu evet ama bir buçuk senedir adım atılmıyor. Bunun üzerine 16 belediye başkanı hâlâ içeride. Bu şekilde toplumsal barışı nasıl sağlayacaksınız? ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ÜÇ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise konferansa yapay zekayla kendi sesinden hazırlanmış bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajında Türkiye’nin küresel ve bölgesel kriz ortamında ulusal birliğini güçlendirmek zorunda olduğunu belirtti. Türkiye’nin 40 yıldır gündeminde olduğunu belirttiği Kürt meselesine ilişkin üç çözüm önerisi sunan İmamoğlu, ilk olarak “eşit vatandaşlık” anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ve resmi dilin Türkçe kalacağını vurgulayarak Kürt yurttaşların dil, kültür ve kimliklerini özgürce yaşatabilmelerinin önünün açılmasını önerdi. İmamoğlu, buna karşın kolektif haklara dayalı bir modelin karşısında olduğunu vurgulayarak, “Yurttaşları kimliklerine göre ayıran hukuksal düzenlemeler sorun çözmez. Ülkemizi bir etnik ya da dini cemaatler ülkesine çeviremeyiz” ifadelerini kullandı.

‘YENİ VE CESUR ADIMLAR’

İkinci adım olarak bölgesel kardeşliğin geliştirilmesini, Türkiye’nin hem kendi yurttaşlarıyla hem de sınırları dışındaki Kürtlerle barışçı, kapsayıcı ve güven veren bir siyaset izlemesini önerdi. “İstanbul gelişirken Ağrı, Muş, Hakkâri geri kalamaz” diyen İmamoğlu, üçüncü olarak ise refahın artırılması ve adil paylaşımını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkındırılması, üretim, turizm ve sınır ticaretiyle bölgesel eşitsizliklerin giderilmesini çözüm aşamasının üçüncü adımı olarak sundu. Mesajının sonunda Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, kardeşliğin güçlendirilmesi ve Kürt meselesinin çözümü için yeni ve cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti. Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’nın bu adımlar için önemli bir zemin olacağını söyleyen İmamoğlu, “Ay yıldızlı bayrağımız altında, 86 milyon yurttaşımızla eşit ve müreffeh bir geleceği ebedi hale getirebiliriz” diyerek mesajını tamamladı.