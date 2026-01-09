CHP lideri Özel, PM üyeleriyle bir araya geldi: ‘CHP halk siyaseti yapacak’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yılda partisinin yol haritasını belirlemek amacıyla yaptığı toplantılar kapsamında dün Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda emekli maaşları üzerinden devam eden tartışmalar, yeni çözüm süreci kapsamındaki gelişmeler, ABD’nin Venezüella’ya saldırısı sonrası yaşananlar ve gündemdeki diğer konular ele alındı.

CHP’nin yeni dönemde bir yandan partiye yönelik yargılamalara karşı mücadele eden, bir yandan emekli maaşları gibi konularda yurttaşların hakkını savunan, bir yandan da iktidar olduğunda neler yapacağını anlatan bir strateji izleyeceğini söyleyen parti kurmayları “2026 herkes için zor geçecek. Açıklanan zamlar toplumun tepkisini çekiyor. Bizim de buna karşı eylemlerimiz olacak. Bir yandan partimizin karşılaştığı yargı operasyonlarına karşı muhalefet partilerini ziyaret ediyoruz. Siyasetin yargıyla dizaynı herkesin tepki göstermesi gereken bir konu ve bu konuda birlikte durmak önemli” dedi.

‘İTİBARI TRANSFERLE ARIYORLAR’

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesi sorulan kurmaylar, “bu gibi tartışmaları gündem yapmak istemediğini” söyledi. Çakır’ın daha önce de farklı konulardan disiplin sorunlarıyla gündeme geldiğini vurgulayan kurmaylar “AKP her geçen gün toplum desteğini kaybediyor. Buna karşı siyasi transferlerle ‘büyüyorum’ algısı oluşturmak istiyor. Biz halk siyaseti yapıyoruz. Her hafta mücadelemizle meydanları dolduruyoruz. Bunun yanında insanlara iktidar olduğumuzda ne yapmacağımızı anlatmak istiyoruz. AKP ve MHP seçmenine de ‘CHP ülkeyi yönetecek projelere, çalışmalara sahip’ dedirtmek istiyoruz. Onları da kazanmaya çalışıyoruz. İktidar istediği gibi transfer siyaseti yapabilir. Onlar sokakta kaybettikleri itibarı transferde arıyorlar” değerlendirmesini yaptı.