CHP lideri Özel, yeni çözüm süreci komisyonunun CHP’li üyeleriyle toplandı: ‘Herkesin hakkını koruyacağız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulacak komisyonun CHP’li üyeleriyle bir araya geldi.

CHP kurmayları “Toplantıların basına açık olması gerekir. Bize göre komisyon tam yetkiyle görev yapmalı. Şehit aileleri, gaziler burada söz hakkına sahip olmalı. Sadece silah bırakma mı konuşulacak? Yoksa iktidar bir Kürt sorunu olduğunu kabul edecek mi? Genel olarak bir demokratikleşme paketine tahammül edebilecekler mi? İşte bu sorulara yanıt bulmak, tüm yurttaşlarımızın hakkını savunmak, ortada gizli saklı bir şey kalmasın diye komisyonda olacağız. Komisyon gündemi yalnızca iktidarın istediği şekilde ilerlerse, çekilme olasılığımız var” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulacak komisyonun CHP’li üyeleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda CHP’nin komisyonun çalışma usulüne göre önerileri değerlendirildi.

Buna göre CHP, 51 kişilik komisyonda üçte iki çoğunluk üzerinden karar almasını öneriyor. İktidar kanadı toplantıların basına kapalı olmasını önerirken, CHP kurmayları “Toplantıların basına açık olması gerekir. Kritik noktalarda bilgilendirme yapıldığında kapalı olabilir. Ama onun dışında Meclis’te sıradan bir komisyon nasıl açıksa, buranın da öyle olması gerekir” diyor. Süreç içinde CHP olarak ortak bir dil kullanmak üzerine de konuştuklarını söyleyen partililer “Partimizin tarihsel tutumuna uygun şekilde Kürt sorununun çözümünü istiyoruz. Bu da demokrasi ve adaletin sağlanmasıyla mümkün olur” değerlendirmesini yapıyor.

CHP HANGİ SENARYODA ÇEKİLİR?

Süreçle ilgili yurttaşların endişelerine de değinen kurmaylar “İnsanların geçmişte ağzı yandı. O yüzden tedirginler. Biz de bu nedenle anayasa değişikliği gibi işlerde olmadığımızı söylüyoruz. ‘Cumhuriyetin temel ilkelerine dokundurmayız’ diyoruz. İçeride eleştirilerimizi getirdiğimiz, önerilerimizi sunduğumuz bir ortam olmasını istiyoruz. Bize göre komisyon tam yetkiyle görev yapmalı. Şehit aileleri, gaziler burada söz hakkına sahip olmalı. Ortada ne olduğunu kimsenin bilmediği bir süreç var. Herkesin samimiyetini göreceğiz. Sadece silah bırakma mı konuşulacak? Yoksa iktidar bir Kürt sorunu olduğunu kabul edecek mi? Genel olarak bir demokratikleşme paketine tahammül edebilecekler mi? İşte bu sorulara yanıt bulmak, tüm yurttaşlarımızın hakkını savunmak, ortada gizli saklı bir şey kalmasın diye komisyonda olacağız. Ve sürece göre her olasılığı düşünüyoruz. Komisyon gündemi yalnızca iktidarın istediği şekilde ilerlerse, çekilme olasılığımız var. Biz samimi bir katkı vermek istiyoruz. Kürt sorunu çözülsün, demokratikleşme olsun istiyoruz” diyor.

Öte yandan; komisyonun sözcülüğünü CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in yapması bekleniyor.