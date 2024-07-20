CHP Lideri Özel'den Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in bombalı saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi için anma mesajı yayımladı.

ANKA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 20:35
CHP Lideri Özel'den Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma mesajı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 33 gencin öldürüldüğü saldırıya ilişkin anma mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Suruç katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız" paylaşımında bulundu. 

CHP Lideri Özel'in mesajı şöyle:

"9'uncu yıldönümünde 33 gencimizi göz göre göre kaybettiğimiz #SuruçKatliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız. 33 gencimizi anıyor, daha iyi ve daha eşit bir dünyada yaşama düşlerini gerçekleştirmek için çalışacağımıza söz veriyorum."



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