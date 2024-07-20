CHP Lideri Özel'den Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenler için anma mesajı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 20:35

Güncelleme: 20.07.2024 - 20:35

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 33 gencin öldürüldüğü saldırıya ilişkin anma mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Suruç katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız" paylaşımında bulundu.

CHP Lideri Özel'in mesajı şöyle:

"9'uncu yıldönümünde 33 gencimizi göz göre göre kaybettiğimiz #SuruçKatliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız. 33 gencimizi anıyor, daha iyi ve daha eşit bir dünyada yaşama düşlerini gerçekleştirmek için çalışacağımıza söz veriyorum."

9'uncu yıldönümünde 33 gencimizi göz göre göre kaybettiğimiz #SuruçKatliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız.



33 gencimizi anıyor, daha iyi ve daha eşit bir dünyada yaşama düşlerini gerçekleştirmek için çalışacağımıza söz veriyorum.#Suruc9Yıl pic.twitter.com/qoo9EJ5W4F — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 20, 2024



