CHP lideri Özel’in partinin yol haritasını grup toplantısında açıklaması bekleniyor: Adaylık ve seçim hedefi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası sonrası İstanbul’da tüm partililerin katılımıyla 2025 yılına ilişkin yol haritasını açıklamayı hedeflediği toplantısını erteledi.

Özel’in söz konusu toplantıda açıklayacaklarını bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında paylaşacağı belirtilirken aslında İstanbul’da “Başlıyoruz” temasıyla iktidarı 2025’te seçime zorlayacak bir yol haritasının duyurulmasının planlandığı öğrenildi. Özel’in bu kapsamda sandık güvenliği çalışmalarından mitinglere, saha çalışmalarından yeni program hazırlıklarına kadar geniş bir çerçevede yapılacaklara ilişkin planını anlatmak istediği kaydedildi.

Öte yandan parti içinde cumhurbaşkanı adayının açıklanmasıyla ilgili de farklı fikirler görülüyor. Parti yönetiminden bir grubun, “Aday hızla açıklanmalı. Parti içi tartışmalar da medyadaki ‘adaylık’ gündemi de bitmeli. Önseçim bunun için en doğru yol olur’ hedefine de uygun olur” yorumunu yapıyor.

Adayın şimdi açıklanmasının yanlış olduğunu söyleyenler ise “Henüz aday açıklamak için erken. Zaten karşı tarafın anayasadan kaynaklanan bir adaylık sorunu var” diyor. Partide farklı görüşleri taşıyan isimler “Sonunda kimsenin dışarıda kalmadığı, kırılmadığı bir süreç yürütülmeli” fikrinde birleşiyor. Partide hızla aday açıklanmasını ve önseçim yapılmasını savunanların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak baktığı belirtilirken aday için beklenmesi gerektiğini savunanların da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına yakın olduğu ileri sürülüyor.

ÖZEL, MYK ÜYELERİYLE TOPLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda son dönemde yargı üzerinden CHP’ye yapılan baskı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı açılan soruşturmalar, CHP’nin bu baskı karşısında atacağı adımlar değerlendirildi. Ayrıca Bolu’daki yangının ardından yaşanan süreç, süren “yetki” tartışması gibi konular da ele alındı.