CHP lideri Özel'in, Silivri Cezaevi'ndeki ziyareti tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve eylemlere katılan gençlerin aralarında bulunduğu 28 kişiyi ziyareti tamamlandı.

CHP lideri Özel'in, Silivri Cezaevi'ndeki ziyareti tamamlandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 22:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CH) lideri Özgür Özel’in bugün saat 14.30’da başlayan Silivri ziyareti saat 22.00’de tamamlandı. Özel, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, belediye başkanları, İBB bürokratları, Gezi tutukluları ve gösterilere katılan gençlerin de arasında bulunduğu toplamda 28 tutukluyu ziyaret etti.

Özel’e İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Ali Gökçek eşlik etti.


Etiketler: #Özgür Özel #silivri

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