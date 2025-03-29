Son Dakika... Özgür Özel'den flaş Silivri kararı: 'Gençleri derhal serbest bırakın'

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gençlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Özel, "Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Özgür Özel'den flaş Silivri kararı: 'Gençleri derhal serbest bırakın'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 22:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden çok sayıda genç gözaltına alındı. Bazı gençler Silivri'ye sevk edildi.

CHP lideri Özgür Özel, genç öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır" açıklaması yaptı.

"BAYRAMI ZEHİR ETMEYİN"

X hesabından açıklama yapan Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bayramda çocukların yeri adliyeler, cezaevleri değil sevdiklerinin yanıdır. 

1 gün bile yatarı olmayan suçlamalarla tutuklama kararı vermek gençleri bayramda toplama kampına dönüştürdüğünüz cezaevlerinde tutmak sizin gerçek yüzünüzü gösteriyor. 

Sırf Ekrem İmamoğlu ile yarışmaktan korktuğunuz için bu ülkenin geleceği olan gençlerimize, anne babalara zulmetmeyin. 

Bayramı bu millete zehir etmeyin.

Pırlanta gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bayram arifesinde derhal serbest bırakın.

Rakibiniz biziz. Cesaretiniz varsa gelin bizimle sandıkta yarışın!

Kararı millet versin. 

Şimdi Trabzon'dayım yarın öğleden sonra ilk iş Silivri'deyim."


Etiketler: #gözaltı #Ekrem İmamoğlu #tutuklama

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