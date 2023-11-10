CHP lideri Özgür Özel: Hukuksuzluğa teslim olmayacağız

Yayınlanma: 10.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 03:00

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması CHP’de önceki gün ve dün olağanüstü hareketliliğe neden oldu. CHP lideri Özgür Özel, partisinin milletvekillerini olağanüstü gündemle Meclis’te topladı. İlk olarak partinin hukukçu milletvekilleriyle bir görüşme yapan Özel, daha sonra kapalı bir oturumla konuyla ilgili değerlendirmelerini dinledi. Toplantıda CHP lideri Özel, yaşanan olayın tanımını “devlet krizi” ve “anayasal düzene karşı bir darbe girişimi” olarak tanımladı.

‘ADALET NÖBETİ BAŞLATTIK’

Özel’in grupla aldığı kararlar kapsamında ilk olarak konunun Meclis gündemine getirilmesi ve bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşülmesi, Meclis’te sadece bu konuya özel “Adalet Oturumu” adı altında kapalı bir oturum düzenlenmesi düşünüldü. Bu kapsamda Meclis’teki tüm partilerin temsilcileriyle görüşülmesi de kararlaştırıldı. Bu girişimlerden sonuç alınmazsa da Meclis açık olsun veya olmasın “CHP’nin 20 milletvekiliyle her gün Adalet Nöbeti tutması” kararlaştırıldı. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği’nin ve tüm meslek örgütlerinin konuyla ilgili eylemlerinin de destekleneceği belirtildi. Toplantıda AYM kararlarına uyulmamasıyla ilgili bir yasa teklifi için de CHP’nin hukukçu milletvekillerinin çalışacağına ilişkin karar alındığı da kaydedildi.

CHP lideri Özel, kapalı toplantı sonrası alınan bu kararları “Sadece Meclis’te değil, halkı direnmeye çağırıyoruz, tüm parti gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Örgütümüzden, sivil toplumdan, meslek örgütlerinden gelecek her reaksiyonu sonuna kadar destekliyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız” ifadeleriyle duyurdu.