Son Dakika: TBMM'deki Yargıtay toplantısı iptal edildi... Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:34

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:50

Meclis'te Yargıtay kararına ilişkin yapılması planlanan olağanüstü toplantı iptal edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme yönünde eylem kararı aldı.

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.



Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurmuştu.

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını "darbe girişimi" olarak değerlendiren Özel, Kurtulmuş'tan Meclis'i olağanüstü toplamasını talep ettiğini belirtmişti. Bu kapsamda TBMM Danışma Kurulu'nun Yargıtay kararı gündemiyle saat 17.00'da toplanacağı aktarılmıştı.

Özel X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: