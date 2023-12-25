CHP lideri Özgür Özel, ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü’yü andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." mesajını yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:29
CHP lideri Özgür Özel, ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü’yü andı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 50 yıl geçti.

CHP lideri Özgür Özel de İnönü’yü ölüm yıldönümü nedeniyle X hesabından yayınladığı mesajla andı.

Özel'in mesajı şöyle:

“Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Genel Başkanım #İsmetİnönü‘yü saygı ve minnetle anıyorum.”


CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsmet İnönü

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