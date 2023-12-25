CHP lideri Özgür Özel, ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü’yü andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." mesajını yayınladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 50 yıl geçti.
CHP lideri Özgür Özel de İnönü’yü ölüm yıldönümü nedeniyle X hesabından yayınladığı mesajla andı.
Özel'in mesajı şöyle:
“Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Genel Başkanım #İsmetİnönü‘yü saygı ve minnetle anıyorum.”
2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız #İsmetİnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/dcPlNG5oFq— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 25, 2023
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