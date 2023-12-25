CHP lideri Özgür Özel, ölüm yıl dönümünde İsmet İnönü’yü andı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:29

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:29

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 50 yıl geçti.

CHP lideri Özgür Özel de İnönü’yü ölüm yıldönümü nedeniyle X hesabından yayınladığı mesajla andı.

Özel'in mesajı şöyle:

“Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, halkımızın varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Genel Başkanım #İsmetİnönü‘yü saygı ve minnetle anıyorum.”